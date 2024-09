S'inicia la campanya "Aprofitem els aliments" per combatre el malbaratament alimentari

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 23 de septiembre de 2024.

La Generalitat de Catalunya impulsa la campanya "Aprofitem els aliments" per combatre el malbaratament alimentari.

Els àpats Gastrorecup protagonistes dins del seu programa d’activitats amb més de 50 restauradors involucrats cuinant pel canvi.

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya impulsa un any més la campanya "Aprofitem els aliments ", una iniciativa que pretén conscienciar la ciutadania sobre la problemàtica del malbaratament alimentari a través d'accions concretes i participatives. La campanya es desenvoluparà del 19 de setembre al 05 d’octubre i inclou entre d’altres, el programa d’àpats Gastrorecup, apadrinat per la reconeguda xef Ada Parellada.

El Gastrorecup agrupa aquesta edició 2024 a més de 50 restaurants catalans que participen amb el seu art cuinant plats amb aliments recuperats (en perfectes condicions de consum però descartats per diferents motius comercials).

Els dinars o sopars previstos es confeccionen amb els ingredients obtinguts gràcies a col·laboradors com Ametller Origen, Bon Àrea, Makro, Coop-era, Delícies del Berguedà, Bon Preu, Borges Professional, Bon Blat, Espigoladors, Es Imperfect, Arròs Montsià, Obrador Can Coll, Porc de Palou i Tal Kual Foods i tindran lloc en ciutats com Tarragona, Girona, Lleida i Barcelona.

Entre els establiments participants del territori hi trobem el Restaurant Semproniana (Barcelona), Somiatruites (Igualada), Normal (Girona), l’Antic Molí (Ulldecona), Bar Verat (Santa Coloma de Gramanet), Can Perico (Santa Perpètua de Mogoda), Restaurant El Ventador (Barruera), Restaurant Albert Guzmán (La Ràpita), La Boscana (Bellvís), La Cava (Tàrrega), Villa Retiro (Xerta), El Terrat (Tarragona), Cal Ganso (Llorà), l’Escola d’Hostaleria de Girona (Girona) i l’Hotel Pessets (Sort).

A més dels àpats, la campanya inclou altres activitats destacades com la 4a Marató #JOESPIGOLO (29 de setembre) que es realitzarà simultàniament a diferents camps de Tarragona, Girona, Lleida i Barcelona. Es tracta d'una acció, coordinada pel col.lectiu Espigoladors, de recuperació de fruita i verdura directament del camp per evitar-ne el malbaratament.

També la conscienciació popular té una cita ineludible a Girona el 5 d’Octubre, quan es celebrará el Gran Dinar d'Aprofitament a la Plaça Calvet i Rubalcaba, organitzat per l'entitat Plataforma Aprofitem els Aliments (PAA) i el Banc d'Aliments. Al llarg de la jornada, a més els assistents podran gaudir de "showcookings" d'aprofitament i activitats per a tota la família amb la col·laboració de l'Ajuntament de Girona.

Segons dades de l'Agència de Residus de Catalunya, a Catalunya es malbaraten anualment 262.471 tones d'aliments, equivalent al 7% dels aliments adquirits. Aquest malbaratament genera més de 520.700 tones de CO2, equivalent a les emissions de més de 20.000 automòbils al llarg de la seva vida útil. La campanya "Aprofitem els aliments" s'emmarca dins l'Estratègia Alimentària de Catalunya, que busca avançar cap a un sistema alimentari més sostenible i basat en l'economia circular.

Tots els àpats Gastrorecup -dinars o sopars- es poden reservar a través de la pàgina oficial www.gastrorecup.cat.