Springfield lanza la campaña "Bendito Verano" conceptualizada por la agencia independiente BlackFlag

"Bendito Verano", un concepto "muy de aquí" que entiende el verano como un estado de ánimo, una actitud, más allá del momento del año. El equipo creativo de BlackFlag liderado por Pablo Barrionuevo y Alejandro Jarne apuesta por alejarse del "fashion film" más tradicional y abrazar una comunicación más humana, cercana y real. Susana Molina, Verónica Gómez y Lucía Guerrero se suman como embajadoras de la firma de Tendam para protagonizar la campaña y además darle un toque muy personal

Madrid, 23 de mayo de 2024.- Springfield presenta su última campaña con motivo de SS24, "Bendito Verano", de la mano de la agencia creativa independiente BlackFlag. Esta campaña redefine el concepto de verano, moviéndose más allá del formato de video de moda tradicional que captura las perspectivas individuales en busca de una nueva inspiración, más real, más humana y sin demasiadas pretensiones.



"Bendito Verano" encarna el verdadero espíritu del verano: un estado de ánimo, una actitud. El verano es mucho más que una simple estación.



La campaña muestra la diversidad y versatilidad de la época estival a través de los ojos de mujeres inspiradoras como son Susana Molina, Verónica Gómez y Lucía Guerrero, quienes comparten sus historias personales e interpretación de lo que significa para ellas el verano.



La aspiracionalidad tradicional ha muerto

La campaña apuesta por el uso de códigos mucho más reales, humanos y desenfadados que hoy en día conectan, de verdad, con la audiencia.



Desde la elección de las situaciones, los planos o hasta el haber elegido Cabo de Gata como escenario del film en vez de alguna isla o cala "mainstream" trabaja a favor de esta nueva realidad comunicativa que además es muy "Social First".



Talento, talento y más talento

Además de las embajadoras elegidas para la campaña, la pieza cuenta con la música original del grupo "Tu Otra Bonita" y Warner Chappel. Un grupo que este verano dará mucho que hablar con su gira "Quieres Royo?". Recorriendo las principales capitales Españolas y dónde seguro que también pondrán de moda el tema revisitado para la campaña "Siento%".



Más allá de una campaña, BlackFlag es un nuevo partner para Springfield

"Bendito Verano" cobra vida gracias a la agencia creativa independiente BlackFlag y en especial, a un equipo de talento estratégico y creativo entre los que se encuentran profesionales como Pablo Barrionuevo, Alejandro Jarne, Lara Boto, Estefania Fernandez, Claudia de Larratea, Elena Agüera y Bernardo Moleón entre otros.



Un talento independiente que sumado al músculo de Bana Studio y Marsway hacen de esta segunda colaboración con la marca (Después de ICONS MoodWear 24), la constatación de la apuesta del grupo Tendam por un nuevo modelo de relación y creación de narrativas publicitarias.



En definitiva, más que una simple campaña, "Bendito Verano" representa un nuevo paso en la evolución comunicativa que lleva dando Springfield en sus últimos tiempos. Apostando por la relevancia cultural y celebrando un enfoque mediterráneo que a todos de una forma o de otra mueve por dentro.



Ficha Técnica:



• Agencia creativa: BlackFlag



• Anunciante: Springfield



• Campaña: ‘Bendito Verano’ Woman Collection SS24



• Sector: Moda



• Contacto cliente: Rosario Treviño, Marta Alvarez Rodriguez, Verónica García de la Mata, Carmen Arguello y José Capellín.



• Talento: Susana Molina, Verónica Gómez y Lucía Guerrero.



• Equipo de estrategia BlackFlag: Bernardo Moleón, Claudia de Larratea y Elena Agüera.



• Directores Creativos BlackFlag: Pablo Barrionuevo y Alejandro Jarne.



• Productora: Bana Studio.



• Realización y edición: Bana Studio, Cristian Lopez, Carlos Cedrón y Fernando Taranco.



• Producción Ejecutiva: Agencia Marsway, Celia García y Elena García.



• BSO: Tu otra bonita - Warner Chappel



Sobre la agencia creativa independiente BlackFlag:

BlackFlag, un nuevo concepto de agencia independiente de código abierto creada a finales de 2022 por los fundadores de la marca Blue Banana Brand y Bernardo Moleón.



Tras el éxito cosechado de Blue Banana, la marca icónica de la X que arrasa entre Millenials y Generación Z, sus fundadores, Juan Fernandez-Estrada y Nacho Rivera, junto a Bernardo Moleón, ex MRM/McCann, la compañía creativa PS21 y TBWA, irrumpen en el sector con una propuesta de valor innovadora con respecto a la de las compañías creativas convencionales, aunando el diseño de experiencia de marca, la creatividad y el contenido.



"El talento creativo y digital ya no está solo en las agencias. Cada vez más, estos profesionales están desarrollando sus propios proyectos, emprendiendo su propio camino. Desde BlackFlag, lo integramos y nos conectamos a la marca o compañía como si fuéramos parte de ellos, sin fricción, sin errores de compatibilidad, de la forma más natural y honesta posible", comenta Bernardo Moleón, co-Fundador y CSO de BlackFlag.



BlackFlag y su misión de construir marcas icónicas pivota sobre tres grandes áreas: la estrategia de marca y posicionamiento, con el fin de crear modelos de negocio icónicos y escalables; la creatividad, creando ideas y plataformas que conecten a las marcas con la cultura y el contexto; y el contenido, con el fin de cubrir las nuevas necesidades de las marcas especialmente en social media.



Los fundadores de Blue Banana Brand junto a Bernardo Moleón son los principales impulsores de esta nueva compañía que ya cuenta con acuerdos de colaboración recurrentes, con más de 20 profesionales independientes nacionales e internacionales, contando con grandes referentes creativos, estratégicos, de diseño y consultores de negocio. Así como alianzas estratégicas con otras compañías emergentes entre las que se encuentran Amigos Solutions o Creatit entre otros.







