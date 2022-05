Stephan Malinowski gana el Premio Alemán del Libro de No Ficción 2022 por su libro “Die Hohenzollern und die Nazis. Geschichte einer Kollaboration“

Fráncfort del Méno y Berlín, 30 de mayo de 2022 (News Aktuell).-

El ganador del Premio Alemán del Libro de No Ficción 2022 es Stephan Malinowski. El escritor recibe el galardón por su obra “Die Hohenzollern und die Nazis. Geschichte einer Kollaboration“ (Los Hohenzollern y los nazis. Historia de una colaboración” (editorial Propyläen).

Los motivos del jurado:

“¿Quién determina la versión del pasado? Stephan Malinowski ha escrito un libro extraordinariamente documentado y brillantemente narrado sobre el papel de la familia Hohenzollern desde 1918. Malinowski tiene una respuesta clara a la pregunta si la dinastía Hohenzollern apoyó el nacionalsocialismo: durante el ascenso del “Tercer Reich” la familia y el movimiento nacionalsocialista forjaron una alianza político-simbólica. El libro une la historia social y política del momento con un retrato familiar y es, al mismo tiempo, un brillante estudio del entorno social de la resistencia conversadora y de derechas a la república de Weimar. El libro destaca por su contundente argumentación y un extenso conocimiento de las fuentes. Malinowski da una convincente respuesta a las exigencias de restitución por parte de los Hohenzollern y defiende a su vez la libertad científica y académica.”

Los miembros del jurado del Premio Alemán del Libro de No Ficción 2022 son: Stefan Koldehoff (Deutschlandfunk), Dr. Klaus Kowalke (librería Lessing & Kompanie), Tania Martini (die tageszeitung), Prof. Dr. Meron Mendel (centro de enseñanza Anne Frank), Dr. Jeanne Rubner (Universidad Técnica de Múnich), Denis Scheck (ARD) y Prof. Dr. Barbara Stollberg-Rilinger (Wissenschaftskolleg zu Berlin).

También estaban nominados al galardón los siguientes títulos: Bettina Baltschev: Am Rande der Glückseligkeit. Über den Strand (Berenberg Verlag), Alice Bota: Die Frauen von Belarus. Von Revolution, Mut und dem Drang nach Freiheit (Berlin Verlag), Stefan Creuzberger: Das deutsch-russische Jahrhundert. Geschichte einer besonderen Beziehung (Rowohlt Verlag), Samira El Ouassil & Friedemann Karig: Erzählende Affen. Mythen, Lügen, Utopien – wie Geschichten unser Leben bestimmen (Ullstein Verlag), Ludwig Huber: Das rationale Tier. Eine kognitionsbiologische Spurensuche (Suhrkamp Verlag), Steffen Mau: Sortiermaschinen. Die Neuerfindung der Grenze im 21. Jahrhundert (Verlag C.H.Beck), Natan Sznaider: Fluchtpunkte der Erinnerung. Über die Gegenwart von Holocaust und Kolonialismus (Carl Hanser Verlag).

Con el Premio Alemán del Libro de No Ficción la fundación Buchkultur und Leseförderung de la Asociación de Editores y Libreros Alemanes otorga el premio al libro de no ficción del año. Este galardón premia a excelentes libros de no ficción en lengua alemana que impulsen el debate social. La entrega del premio se celebrará en el Humboldt Forum del Palacio Real de Berlín. La transmisión del evento se podrá seguir en línea.

El promotor principal es la fundación del Deutsche Bank; también apoya el galardón la fundación Humboldt Forum del Palacio Real de Berlín. La ministra de cultura Claudia Roth también patrocina el Premio Alemán del Libro de No Ficción. Los medios Deutschlandfunk Kultur, ORF y brand.eins son, a su vez, socios del premio.

