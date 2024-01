Las tendencias de 2024 que marcarán el futuro de la franquicia según BeFranquicia

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 16 de enero de 2024.

La consultora de franquicias ha definido las tendencias clave que están configurando el futuro de las franquicias, incluyendo la adopción de estrategias de marketing digital, el crecimiento internacional, y la preferencia por locales comerciales más pequeños y económicos. Estas tendencias reflejan los cambios en las preferencias de los consumidores y las dinámicas del mercado, así como un compromiso más profundo con la responsabilidad social y la eficiencia operativa

Las tendencias emergentes para 2024 prometen remodelar no solo la operativa interna de estas empresas franquiciadoras, sino también cómo se conectan con sus consumidores y se integran en las comunidades a nivel global. Este un aspecto esencial para conocer cómo se comporta el mercado de la franquicia actual y cómo lo hará en el futuro. Desde BeFranquicia Consultores analizamos siete tendencias claras que marcarán el devenir de las franquicias españolas en los próximos años.



1. La llegada de la IA en las franquicias: La Inteligencia Artificial (IA) está revolucionando el mundo de las franquicias, mejorando la eficiencia en el flujo de trabajo y jugando un papel crucial en áreas como generación de contenido, automatización de procesos, CRMs, planificación de campañas para franquiciados, localización de clientes potenciales, implementación de chabots o tratamiento de datos para el desarrollo de nuevas ofertas y fidelización. Todo a través del Big Data, machine learning y análisis predictivo, entre otros.



2. La sostenibilidad en la franquicia como tendencia innovadora: Las franquicias están adoptando un enfoque sostenible no solo como una estrategia de mercado, sino como un compromiso esencial con el futuro. Cada vez más marcas franquiciadoras demuestran cómo la sostenibilidad se ha convertido en un pilar fundamental para el éxito y la innovación, ya sea en el ámbito de movilidad eléctrica, las energías renovables o los productos cosméticos y de alimentación.



3. Captación de leads a través de plataformas digitales: las franquicias están aprovechando plataformas como Meta Ads y Google Ads para captar leads de manera efectiva y eficiente. Estas herramientas se han convertido en elementos cruciales para el crecimiento y la expansión de las franquicias, ya que aprovechan las comunidades digitales y la alta interacción entre los usuarios para presentar anuncios efectivos y conseguir clientes potenciales de alto valor.



4. Crecimiento internacional: las marcas franquiciadoras están expandiendo su alcance y operando en múltiples países, aprovechando las oportunidades que ofrece la globalización. Según un estudio reciente elaborado por la Asociación Española de Franquicias, las franquicias españolas han experimentado un desarrollo notable en su presencia internacional.



5. Conceptos que destacarán en 2024: Emergen conceptos innovadores como la comida rápida callejera, los servicios de marketing para empresas, servicios de ayuda a domicilio para particulares, estética especializada y franquicias comerciales, prometiendo un año de innovación y expansión para el sector. Quedan rezagados conceptos muy especializados en retail, que no sean capaces de competir con las compras online.



6. La presencia de la mujer en las franquicias y el impacto de la nueva Ley de Paridad: La presencia de mujeres en roles de liderazgo y como propietarias de franquicias está en aumento, impulsado por la nueva legislación de paridad en España, que busca garantizar una representación equitativa de mujeres y hombres en posiciones de liderazgo.



7. Locales comerciales, más pequeños, más baratos: Se observa una preferencia por locales más pequeños y económicos, reflejando un cambio en la estrategia de las franquicias para maximizar la rentabilidad y adaptarse a las nuevas demandas del mercado. Esta tendencia impacta en diversos sectores como la hostelería, donde se busca maximizar las ventas por metro cuadrado, logrando así locales más rentables. Igualmente, ocurre en el sector servicios con el objetivo de ofrecer la misma oferta con menos personal.



El director de BeFranquicia, Carlos Blanco de Córdova, reconoce que "estas tendencias reflejan lo mucho que está cambiando el panorama entre las cadenas de franquicias y es importante que tanto franquiciados como franquiciadores las tengan en cuenta a la hora de tomar decisiones no solo a futuro, sino también en el presente".



En definitiva, el año 2024 promete ser un período de innovación y crecimiento en el sector de las franquicias, con un enfoque en la tecnología, la sostenibilidad, la inclusión y la adaptabilidad a las nuevas dinámicas del mercado.







