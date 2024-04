UIC Barcelona reúne a 200 alumnos y emprendedores en el marco del Startup Pioneer Program

(Información remitida por la empresa firmante)



En el acto han participado Gerard Olivé, cofundador de Antai Venture Builder; Josep Graells, presidente de Vallformosa, y Andrés Echecopar, Managing Partner de BCombinator, que han compartido mesa redonda.

Durante el evento se ha celebrado la final del concurso del Startup Pioneer Program, que premia a los mejores proyectos for profit y non profit presentados por alumnos.

Barcelona, 18 de abril de 2024.- La Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) ha celebrado la gran final del Startup Pioneer Program (SPP) -Entrepreneurship Day en años anteriores-, el proyecto y concurso que permite a todo el alumnado lanzar su proyecto empresarial o de impacto social. Esta edición ha contado con la participación de Gerard Olivé, cofundador de Antai Venture Builder; Josep Graells presidente de Vallformosa y Andrés Echecopar, Managing Partner de BCombinator.

El Startup Pioneer Program, impulsado por la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas y el Innovation Hub, fomenta el emprendimiento entre todos los estudiantes de UIC Barcelona, independientemente de la facultad y sector, convirtiéndolo en un elemento transversal en la universidad. Los estudiantes disponen de mentores durante todo el proceso de creación que les permite conectar con el ecosistema emprendedor barcelonés y catalán y familiarizarse con el proceso de desarrollo de una idea de negocio.

En una mesa redonda moderada por el profesor de ADE Juanjo Marín, los alumnos pudieron conocer las diferentes fases y crecimiento emprendedor de Vallformosa, Antai y BCombinator. "Un elemento clave en el proceso emprendedor es coincidir y comprender de igual manera los valores con las personas que emprendes", ha recomendado Olivé. A su vez, Echecopar de Bcombinator ha recomendado tener paciencia a los alumnos que quieran emprender: "hay emprendimiento y oportunidades en cada etapa de la vida, no todos los procesos emprendedores llegan en el mismo momento y de la misma manera". Por último, Josep Graells ha destacado la necesidad que requieren los sectores básicos de experimentar procesos de transformación. "Las compañías tienen diferentes vidas, y las distintas visiones que reciben son las que transforman las empresas." En el programa se han presentado 22 proyectos en los que han participado un total de 84 alumnos. En la categoría for profit, el grupo ganador ha sido Got a ride? (Carola Baldacci, Marco Vanera, Paolo Deamicis, Lucrezia Valente y Andrea Montacchini) mientras que en la categoría non profit el grupo ganador ha sido Crystal Gene Therapeutic -CollaSwitch (Venus Rubio, Xenia Vidal Ortiz, Laura Montalvo Simón, Aina Rodríguez y Constanza Maria Trueba Ponce.

El acto lo ha abierto el rector de UIC Barcelona, Alfonso Méndiz, que ha aprovechado para agradecer y felicitar a los participantes por sus proyectos "que hablan de sostenibilidad, humanidad, solidaridad y hacen grande el lema de nuestra universidad: driving values forward".

La decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas, Marta Mas, ha concluido el acto poniendo en valor el papel del Startup Pioneer Program: "Este programa muestra el compromiso de nuestra universidad en el fomento de la emprendeduría. Otorgamos al alumnado herramientas para facilitar un emprendimiento que genere un impacto positivo en la sociedad".

