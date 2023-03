La V16 geolocalizada de Erum Vial que incluye conexión a la DGT y datos hasta 2038

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 16 de marzo de 2023.

Llega la baliza PF Led ONE V16 que sustituye oficialmente el uso de los actuales triángulos de emergencia que incluye conexión a la DGT y datos hasta 1 Enero de 2038

Las balizas V16 conectadas incorporan tecnología IoT que permiten conexión con la plataforma de tráfico a través del operador móvil. Este dispositivo será obligatorio en España a partir de 2026 y desde ese momento el servicio de datos estará incluido durante 12 años, por ley. En el caso de las balizas PF Led One V16, incluye conexión a la DGT y datos desde este año hasta 1 de Enero de 2038.



Las balizas V16 conectadas, único dispositivo válido en 2026

La Dirección General de Tráfico apuesta por la luz de emergencia V16 conectada y ha tomado la decisión de que a partir del año 2026 las balizas geolocalizadas pasarán a ser el dispositivo obligatorio para señalizar la detención de un vehículo en carretera a causa de accidente o avería. A partir de ese momento las balizas v16 no geolocalizadas, así como los triángulos no podrán utilizarse y quedarán obsoletos.



Para usar las balizas V16, bajo el marco de la ley, deben estar homologadas y disponer de la conectividad con la plataforma DGT 3.0. La baliza PF Led One V16, fabricada con materiales de alta calidad por Erum Vial, es uno de los dispositivos certificados y homologados que cuentan con la tecnología requerida por la Dirección General de Tráfico y es válida hasta 2038.



PF Led ONE V16 posee algunas características diferenciadoras que la sitúan como una de las opciones favoritas de V16 conectadas que hay en el mercado. Cuenta con mayor altura, lo que permite que la luz que emite sobrepase el umbral de las barras o embellecedores de techo que tienen la mayoría de los turismos, monovolúmenes y SUV. Dispone de doble sistema de fijación, una base magnética y discos adhesivos para poder ser utilizada con seguridad en cualquier tipo de vehículo incluido aquellos que tienen techo de cristal, carbono o plástico. Su luz es capaz de verse hasta 1 kilómetro de distancia, incluso en condiciones meteorológicas adversas, y está alimentada de forma autónoma por una pila de 9V que viene incluida y dispone de una duración superior a 2 horas.



Garantía de 12 años y conectividad asegurada hasta 2038

Al comprar una luz V16 como la PF Led ONE V16, se adquiere un dispositivo de alta calidad fabricado en España que evita siniestros, cuenta con una garantía de 12 años y casi 15 años de datos y conexión a la DGT si se adquiere en 2023.



La baliza V16 conectada representa un gran avance para la seguridad vial, cumpliendo no sólo con la función de señalizar incidentes sin tener que abandonar el vehículo, sino que permitirá a la DGT monitorear todos los problemas que tengan lugar en la carretera, y que requieran una parada de emergencia, gracias a la función de geolocalización.







