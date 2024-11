VeranoTest Vial 20-24 revela graves carencias en Seguridad Vial: "urgen campañas educativas efectivas"

(Información remitida por la empresa firmante)

El Estudio de resultados de "VeranoTest Vial 20-24", realizado por Ecodriver Mobility Group, alerta que la falta de conocimientos en normas de seguridad vial básicas (alcohol, distancia de seguridad, cinturón) requiere atención inmediata, subrayando la urgente necesidad de campañas de Educación Vial más efectivas para mejorar la Seguridad Vial

Madrid, 20 de noviembre de 2024.- DAC Docencia, Ecodriver, AT Academia del Transportista y Fórmate Editorial, junto con la colaboración de Help Flash, lanzaron la segunda edición de la Campaña de Seguridad Vial: VeranoTest Vial 20-24. Esta iniciativa busca promover la seguridad en las ciudades y carreteras durante el periodo estival, invitando a los conductores a poner a prueba sus conocimientos sobre las normativas y buenas prácticas de conducción.



Solo en los meses de julio y agosto de 2023, 351 personas perdieron la vida en accidentes de tráfico en España, muchas de estas tragedias podrían haberse evitado con acciones simples como el uso del cinturón de seguridad, evitar el uso del móvil al volante, y cumplir con las normas de tráfico. La campaña "VeranoTest Vial 20-24" tuvo como objetivo que los conductores reflexionaran sobre su comportamiento al volante y en su primera fase consistió en realizar un test con preguntas sobre seguridad vial, normativa de tráfico y técnicas de conducción segura.



Los resultados del "VeranoTest Vial 2024" han sido reveladores:



• 85 % de los encuestados sabe que, en caso de avería, debe utilizar la luz de emergencia V16 y abandonar el vehículo con el chaleco reflectante, siempre por el lado contrario al tráfico. Esta respuesta correcta es fundamental para prevenir accidentes en situaciones de riesgo.



• 89 % de los conductores reconoce que usar el móvil mientras se conduce puede conllevar una sanción de 200 € y la pérdida de 6 puntos. Sin embargo, la distracción sigue siendo la principal causa de siniestros mortales, presente en 3 de cada 10 accidentes fatales, según la DGT.



• 98 % de los participantes comprende la importancia de estar informados sobre los efectos secundarios de los medicamentos al volante, un aspecto crucial para quienes padecen enfermedades crónicas.



Por otro lado, solo el 39 % de los encuestados acierta en la distancia de seguridad adecuada, y solo la mitad sabe que 1 de cada 4 fallecidos en accidentes de tráfico no llevaba puesto el cinturón de seguridad. Estos resultados subrayan la necesidad de reforzar la educación vial.



Para Elisa Capote, CEO de DAC Docencia, destaca que la Campaña "VeranoTest Vial 20-24" no solo sirve para evaluar conocimientos, sino que también busca educar y concienciar a los conductores sobre la importancia de la seguridad vial. "A medida que avancemos en la difusión de los resultados y el contenido educativo, esperamos que estas estadísticas sirvan de impulso para una conducción más segura y responsable tanto en las ciudades como en las carreteras de España".



Francisco Paz, Director de Ecodriver Mobility Group, se muestra muy preocupado porque los últimos datos de la DGT demuestran que España está cada vez más lejos de conseguir los retos de bajar la siniestralidad mortal a la mitad en 2030 y a "0" en 2050. En relación con los resultados del VeranoTest Vial "que más del 60% de conductores no sepan cómo guardar la distancia de seguridad y ninguneen los efectos del alcohol y el uso del cinturón en la siniestralidad mortal, y que sólo un 40% relacione el climatizador como elemento de seguridad vial, es reflejo de que los españoles aún suspendemos en seguridad vial".



Por el lado positivo, Alejandro González, CMO de Help Flash, quiso destacar que "Es muy positivo ver que cada vez más personas son conscientes de la importancia de llevar una luz de emergencia V16 en el coche, sin embargo, todavía hay mucha confusión sobre cuál es el modelo que será obligatorio en 2026. Y es que, según la normativa publicada por la DGT, solo las balizas "V16 conectadas" serán válidas a partir de esa fecha, así que es clave que los conductores tengan claro este detalle para estar preparados y seguros en carretera".



Destacar también que los participantes con las mejores puntuaciones participarán en un sorteo con los siguientes premios:



• 20 Señales Help Flash IoT, con nueva homologación 2026 y conectadas con la DGT.



• 24 Cursos online de Conducción de Vehículos de Transporte Profesional Eléctricos e Híbridos, acreditados por ANCYPEL/AENOR y certificados por las entidades organizadoras.



Ahora la Campaña entrará en la última fase que consistirá en la difusión de los resultados del test, junto con una explicación detallada que servirá para afianzar los conceptos de Movilidad Segura y Sostenible abordados en la iniciativa. La explicación de las preguntas se realizará en formato de videolearning y se difundirá a través de las redes sociales (RRSS).



La campaña "VeranoTestVial 2024" ha proporcionado valiosa información sobre las fortalezas y debilidades en el conocimiento y comportamiento de los conductores en materia de seguridad vial. Los resultados invitan a seguir trabajando para corregir los puntos débiles y reforzar aquellos comportamientos positivos que, sin duda, ayudarán a mejorar la seguridad vial y a reducir la siniestralidad en las poblaciones y carreteras españolas.



