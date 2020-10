Vialia Vigo refuerza su oferta comercial con dos nuevas enseñas

El centro comercial amplía su oferta de restauración con la llegada del restaurante de comida rápida ‘Oh my Kebab’

La firma de moda joven ‘Teens Invaders’ ha elegido Vialia Vigo para abrir su primera tienda en la ciudad gallega







Vigo, 28 de octubre de 2020.- El centro comercial Vialia Estación de Vigo, gestionado por Ceetrus, amplía su oferta comercial con la llegada de la firma de moda joven Teens Invaders y del restaurante de comida rápida Oh my kebab. Estas dos nuevas enseñas se unen a los 140 negocios que acogerá el centro comercial diseñado por Thom Mayne y que abrirá sus puertas a lo largo de 2021.

Teens Invaders, que abre sus puertas por primera vez en la ciudad gallega, contará con 241 metros cuadrados y estará ubicada en la planta alta del centro comercial. Su marca Limited (LMTD) está destinada a jóvenes con edades comprendidas entre los 10 y 16 años. La firma apuesta por prensa confortables, llenas de color, de estética vanguardista y fabricadas en algodón orgánico. Por ello, Teen Invaders obtuvo el certificado flor de la Unión Europea por sus materiales ecológicos y sostenibles en 2007.

Por su parte, el restaurante especializado en comida turca, Oh my kebab estará ubicado en la zona de Food Court del centro comercial y contará con 73 metros cuadrados. En la carta se podrán encontrar platos típicos de la gastronomía turca como kebab o dürüm de pollo, de ternera o vegetal; pizza turca o falafel, una de sus especialidades. Además de hamburguesas o acompañamientos como patatas fritas o aros de cebolla. Oh my kebab ofrece a los clientes la posibilidad de llevar la comida a domicilio.

De esta manera, Teens Invaders y Oh my kebab se suman a otras enseñas disponibles del centro comercial como Alcampo, Luxenter, Mayoral, Primark, Sprinter, Adidas, JD, Diva Nails & Beauty o Vanua ; y restaurantes como 100 Montaditos, Taco Bell, Muerde la pasta, Padthaiwok, Vips, Mc Donalds o Burger King, entre otros.







Sobre Ceetrus

Ceetrus es una empresa inmobiliaria comercial especialista en centros comerciales. La experiencia de Ceetrus en el sector inmobiliario comienza en 1976, bajo el nombre de Immochan. Ceetrus cuenta con 30 centros comerciales en España y casi 400 en todo el mundo, repartidos en 10 países. Su objetivo es ayudar a crear la ciudad del mañana, a través de espacios modernos y adaptados a la vida de los ciudadanos.

