El ciclo Foros de UIC Barcelona evidencia la necesidad de avanzar hacia un nuevo paradigma en la arquitectura

Entre febrero y abril, una docena de expertos ahondaron en los retos presentes de la profesión y coincidieron en la necesidad de que la práctica arquitectónica se adapte al nuevo contexto social, económico y medioambiental.

"Los desafíos medioambientales, humanitarios y socioeconómicos se presentan como vectores que marcarán la evolución de los tiempos venideros, es decir, el tiempo que han de afrontar los actuales estudiantes de arquitectura", explica el director del ciclo, Juan Trias de Bes.

Barcelona, 28 de abril de 2022.- El pasado 26 de abril tuvo lugar la sesión de cierre del ciclo Foros 2022 de UIC Barcelona School of Architecture, protagonizada por Alfonso Vegara, fundador y presidente de la Fundación Metrópoli, y por Josep Bohigas, actual director de la agencia de planificación estratégica Barcelona Regional.

Bajo el título "Evoluciones de la metrópoli", ambos ponentes reivindicaron el papel crucial de las ciudades en la respuesta a la crisis climática y social actuales. "La conectividad y la capacidad de atraer talento son dos componentes cruciales para avanzar en la transformación de las ciudades", señaló Alfonso Vegara. Por su parte, Josep Bohigas, reivindicó que las ciudades no han de ser vistas como un problema si no como la solución al contexto de crisis actual. "El reto de las ciudades pasa por avanzar en la reutilización, el reciclaje, la regeneración de lo existente. Hemos de reconquistar las ciudades a partir de todos los elementos de los que ya disponemos en la actualidad", reivindicó.

Esta nueva edición del ciclo, que se desarrolló bajo el título "The Leap into the Void" ("El Salto al Vacío"), se inauguró el pasado 9 de febrero con la intervención de los arquitectos Rosa Rull, socia fundadora del estudio Bailo Rull Arquitectura - + ADD Arquitectura, y Luis Basabe, socio fundador del despacho de arquitectura y urbanismo Arenas Basabe Palacios Arquitectos. "En el contexto europeo, la mayor parte de los edificios conservan los mismos elementos urbanos que hace siglo y medio y, por lo tanto, no ha habido una adaptación sustancial al nuevo contexto socioeconómico y estilo de vida contemporáneo", analizó Rosa Rull. Siguiendo esta misma línea, Luis Basabe reivindicó la necesidad de evolucionar hacia un paradigma arquitectónico más flexible e introdujo el concepto de ciudad líquida, entendiendo la ciudad como un proceso de producción del espacio al que, aseguró, la ciudadanía también ha de tener acceso.

La segunda sesión, celebrada el 23 de febrero, corrió a cargo de Davide Zampini, director del centro de investigación CEMEX Global R&D con base en Suiza, y Oriol Carrasco, integrante del Laboratorio de Innovación Tecnológica para la Edificación Industrializada y Sostenible (LITEIS) de UIC Barcelona. En su intervención, ambos ponentes coincidieron en señalar la importancia de la investigación como espacio propio de la actividad arquitectónica y el valor de la colaboración entre arquitectos, investigadores e industria para abordar los retos futuros del sector.

El 9 de marzo, intervinieron en el ciclo Andrea Deplazes, profesor de Arquitectura y Construcción en el prestigioso Instituto Politécnico ETH Zúrich (Suiza), y Jordi Faulí i Oller, director y coordinador de las obras de la Sagrada Familia. Ambos ponentes coincidieron en el gran campo de oportunidades que abren las nuevas técnicas de diseño y fabricación en el ámbito de la arquitectura y apelaron al sentido crítico de los arquitectos a la hora de incorporar estas innovaciones a sus proyectos.

Foros 2022 continuó el 23 de marzo con la intervención de Andrés Perea, profesor ad honorem de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, y Bruno Sauer, director general de la asociación Green Building Council España (GBCe). Los dos ponentes recalcaron la necesidad urgente de que la arquitectura asuma un cambio radical de paradigma desde el compromiso con el medio ambiente.

Así, Andrés Perea apeló a "la necesidad de revisar urgentemente el rol tradicional del arquitecto, que ahora ha de tener una enorme flexibilidad. Tenemos que entender que la fecha de caducidad de la arquitectura es material creativo para el arquitecto sostenible", afirmó. Por su parte, Bruno Sauer sostuvo que "el 40 % del C02 global procede de la industria de la construcción. Tenemos que aceptar que hay ciertos materiales y modos de diseñar que no podemos seguir aceptando porque tienen un impacto prolongado en el medio ambiente. Es algo que los arquitectos tenemos que tomarnos en serio para que el cambio se haga efectivo cuanto antes", defendió.

El 6 de abril fue el turno de Marc Aureli Santos, arquitecto y director de Arquitectura y Patrimonio del Ayuntamiento de Barcelona, e Izaskun Chinchilla, arquitecta y catedrática de Práctica Arquitectónica de la Bartlett School of Architecture (University College of London), quienes reivindicaron un abordaje contemporáneo de la arquitectura patrimonial que tenga en cuenta factores relacionados con el medio ambiente, la participación ciudadana y las nuevas tecnologías.

Foros 2022 buscaba ahondar en la autoconsciencia sobre el tiempo presente de la arquitectura en sus diferentes vertientes y campos de aplicación. Como novedad, el ciclo inauguró un nuevo formato basado en el diálogo entre dos profesionales del sector que intervinieron en sesiones estructuradas por temas vinculados con la práctica arquitectónica actual y con los retos que afronta el sector.

"El 'salto al vacío' expresa el instante de acción que se sitúa entre el tiempo de la toma de decisiones y la constatación de sus efectos. En ciertos momentos de la historia, las dinámicas de la arquitectura atraviesan instantes de similar naturaleza. Los desafíos actuales (medioambientales, humanitarios y socioeconómicos) se presentan como vectores que marcarán la evolución de los tiempos venideros, es decir, el tiempo que han de afrontar quienes ahora estudian arquitectura", explica Juan Trias de Bes, director de esta edición.

