La cuestión de porqué la empresa debe emprender una Transformación Digital

Publicado 14/02/2019

Esta pregunta se la hacen a día de hoy los directivos de las empresas y en muchos casos, no tienen la respuesta

Hay que empezar por intentar no saturarse con el brutal bombardeo de información recibida todos los días, en lo relacionado con la transformación digital.

Hablan de Cloud, Hiperconvergencia, Cyberseguridad, Big Data, IOT, IOE, Blockchain y un largo etcétera. "Y es difícil pararse a entender cada uno de estos temas y por cierto, ni falta que hace. Todo debe ser mucho más fácil, desde el análisis de qué hace la empresa, qué hace la competencia y qué hacen las grandes empresas, hasta ver cómo y por qué han mejorado empresas de forma exponencial, simplemente modernizandose".

Hay que preguntarse ¿qué y cómo lo hacen los demás? y ¿por qué son mejores? y sobre todo esto, intentar innovar. Pero ojo, que no pasa nada si no innova, no hay que inventar la rueda, ya hay gente que lo hizo antes y lo hizo bien y de esto hay que aprovecharse.

Desde el punto de vista de la Informática tradicional y empezando por el puesto de trabajo, hay que empezar por ver como mejorar la productividad de los empleados y la seguridad de los dispositivos de entrada, receptores de la mayoría de los ataques cibernéticos. ¿De verdad se necesita un PC o vale con un thin client? ¿De verdad tiene que haber datos corporativos en los equipos cliente? Tener claras las respuestas a estas 2 preguntas, traería consigo un apasionante proyecto de ' Transformación Digital '.

Traería mejoras sustanciales la simple implementación de una solución de virtualización de escritorio, se ganaría en:

+ Seguridad: Por estar los datos en los servidores, Por la facilidad para limitar acceso en los Thin Clients.

+ Productividad: Para el equipo de IT que dedicaran su tiempo a Innovar y no a remaquetar PC, Para el empleado porque tendría acceso a las aplicaciones específicamente necesarias para el desarrollo de su empeño.

+ Consumo eléctrico: Contribuyendo con una considerable bajada del consumo eléctrico respecto al de los PCs.

+ Flexibilidad del entorno: Permite crear PCs virtuales a medida o incluso Apps, para dar respuesta a los servicios que necesite la empresa en cada momento

Este ejemplo del cambio en el puesto de trabajo es solo una primera fase en el mundo de la transformación digital y no es incompatible con cualquier otra.

Desde JMG Virtual Consulting, llevan años ayudando a las empresas en su camino hacia la transformación digital, con proyectos que cubren desde la consultoría previa, hasta los servicios de implementación y formación.

Es posible llamarlos al 911413462 y contactarles por email a hola@jmgvirtulconsulting y expondrán casos de éxito con empresas de diferentes perfiles y sectores.

https://www.jmgvirtualconsulting.com/consultoria-vmware-y-servicios-cloud-computing/escritorios-virtuales/

