El premio por excelencia al diseño global ya está aquí: OPPO está buscando a su próximo Maestro del Diseño

La marca de smartphones global y en constante evolución OPPO anunció el lanzamiento de su galardón de diseño global dotado con un premio total de 7.500 $ y un premio único máximo de 4.000 $. El singular premio al diseño global OPPO "Seek for the Next Master" es el concurso de diseño más esperado de Asia. Esta iniciativa de OPPO supone un paso mutuamente beneficioso tanto para la marca como para los diseñadores

"Seek for the Next Master" de OPPO invita a los diseñadores de todo el mundo a crear diseños de temas, fondos de pantalla, fondos de pantalla animados, tonos de vídeos y fundas para móviles. Este concurso internacional anima a los diseñadores a convertirse en parte de la comunidad mundial OPPO y hacer gala de sus habilidades artísticas en una plataforma global. Así, OPPO aspira a reunir a las principales mentes creativas del planeta para debatir sobre el futuro de la estética de los móviles. OPPO se apoya en el certamen para ofrecer entretenimiento artístico visual a los usuarios ampliando el valor cultural y artístico, así como consolidando la relevancia comercial.

El concurso comienza el 10 de octubre de 2020. Los diseñadores pueden registrarse en https://developers.oppomobile.com/competition/index.html

El certamen presenta cuatro categorías:

1. Tema

2. Fondo de pantalla (incluido Fondo de pantalla animado)

3. Tono de vídeo

4. Fundas para móviles

El premio permite al diseñador participar en todas las categorías subiendo múltiples conjuntos de obras, sin embargo, una obra solo puede ganar el premio de una categoría.

Si un/a diseñador/a sube múltiples propuestas y gana todos los premios al mismo tiempo, la mayor cantidad de dinero que podrá ganar será: Premio al diseño global 4000 $ + Premio al diseño de movimiento creativo 1000 $ + Premio al diseño de la mejor serie de fondos de pantalla 1000 $ + Premio al diseño original de accesorios para teléfonos 500 $ + Premio al diseño más popular 1000 $ = 7500 USD.

Los diseños de todas las categorías, excepto Funda para móvil, pueden ser enviados hasta el 31 de diciembre de 2020. Se tendrá hasta el 1 de noviembre de 2020 para presentar las propuestas para el Premio al diseño original de accesorios para teléfonos (Funda para móvil).

El 10 de octubre de 2020 comienza la votación en la página web.

Los ganadores del premio a la popularidad serán juzgados por el número de votos que obtengan sus diseños. Mientras que un jurado profesional será quien elija los demás premios.

OPPO anima a los diseñadores a llegar a esos 100 millones de usuarios OPPO en todo el mundo, expresándoles su singular visión a millones de usuarios. Este premio al diseño global alienta y celebra a fascinantes diseñadores y pensadores de todo el planeta.

Acerca de OPPO

OPPO es líder mundial en innovación y fabricación de dispositivos inteligentes. Se halla comprometido con la innovación tanto en productos como en tecnología, con miras a crear una experiencia envolvente e integral para los usuarios.

Desde el lanzamiento de Smiley Face, su primer smartphone, en 2008, OPPO ha estado en constante búsqueda de la perfecta sinergia entre estética y tecnología.

