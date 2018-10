COMUNICADO: Up " Gourmet Pay agiliza el pago en restaurantes con su nueva aplicación móvil

Actualizado 02/03/2018 10:25:53 CET

El 52% de los clientes afirman que su mayor frustración es el tiempo de espera a la hora de pagar, que puede llegar a un 10% del total del tiempo invertido en el establecimiento. La aplicación Up " GourmetPay (disponible en iOS y en Android) permitirá pagar, en dos clics, en restaurantes de toda España

Up SPAIN, filial española del grupo Up , cuyo producto estrella es Cheque Gourmet (formato cheque y tarjeta), lanza Up " GourmetPay", una aplicación móvil para agilizar el proceso de pago en restaurantes. Los restaurantes que ya aceptan el pago con la Tarjeta Cheque Gourmet podrán aceptar pagos a través de esta aplicación. Entre los numerosos clientes de Up SPAIN que ya cuentan con esta solución se encuentran cadenas de restauración como McDonald’s, 100montaditos, Rodilla, Faborit, Goiko Grill o DoEat, entre otros. Up SPAIN es la única empresa de vales y tarjetas de comida con su propia App móvil de pago, permitiendo así mejorar la experiencia de pago, tanto para el usuario como para el restaurante.

Según un estudio realizado en 2017 por la propia empresa, la espera en el proceso de pago supone la mayor frustración de los clientes ya que llega a representar hasta un 10% del tiempo total en el establecimiento. Los clientes pueden pagar en solo dos clics desde la mesa, dejar propina y valorar la atención recibida. Para un restaurante, disponer del servicio Up " GourmetPay le permite agilizar, no sólo el proceso de caja y atención al cliente en los momentos clave del día, sino también su contabilidad y gestión administrativa e incluso, su marketing. La App también permite crear promociones, descuentos y otros sistemas de fidelización de clientes pensados para incrementar el negocio de los locales de restauración y aumentar la satisfacción del cliente.

Con el lanzamiento de esta aplicación, Up SPAIN complementa su oferta de servicios al sector de la restauración. Además de las ventajas que ofrecen los beneficios sociales (ahorro económico, conciliación, aumento de productividad, motivación, atracción y fidelización del talento) las empresas y sus empleados cuentan ya con una nueva solución de pago móvil, que les permite disfrutar de una experiencia única en restaurantes.

Hostelería y tecnología son sectores que van de la mano por su importancia y rápido crecimiento. Según datos del INE, el sector de la restauración registró un volumen de negocio de 35.131 millones repartidos entre más de 277.539 establecimientos. Por su lado, los pagos con móvil, TPV y tarjetas contactless son también una tendencia en continuo crecimiento. Con el lanzamiento de Up " GourmetPay, Up SPAIN refuerza su posición a la vanguardia de ambos sectores ofreciendo una solución efectiva, fácil e intuitiva tanto al canal HORECA como a usuarios que quieran abrazar las nuevas tecnologías y mejorar su día a día.

Matthieu Heusch, Fundador de GourmetPay, afirma que “con el lanzamiento de esta aplicación facilitamos a nuestros clientes una nueva solución tecnológica para mejorar sus procesos de pago y gestión del negocio”.

Up SPAIN reafirma además su compromiso con el sector de la hostelería y la innovación acudiendo como uno de los patrocinadores del “Restaurant Trends 2018” donde Matthieu Heusch participó en la mesa redonda “La Nueva Restauración”.

Olivier Bernon, Director General de Up SPAIN, afirma que “con el lanzamiento de Up " GourmetPay, proponemos a nuestro cliente empresa todos los soportes posibles: cheque, tarjeta y móvil. Además de ofrecer una solución imprescindible para las empresas, esta App es una herramienta crucial para nuestros clientes: los bares y restaurantes”.

