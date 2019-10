Construyen la primera casa impresa en 3D de África en apenas 12 horas

Publicado 10/10/2019 11:34:08 CET

VALÈNCIA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Be More 3D, empresa de construcción de viviendas en impresoras 3D nacida en la Universitat Politècnica de València (UPV), ha construido la primera casa impresa en tres dimensiones de África: una vivienda de 32 metros cuadrados construida en apenas 12 horas.

Hace poco más de un año logró ser la primera firma en España en construir una casa in situ con una impresora 3D, con lo que ahora sigue "haciendo historia" en el continente africano, en el marco del certamen Solar Decathlon Africa 2019 (SDA 2019) celebrado en el Green Energy Park de Ben Guerir (Marrakech, Marruecos).

Se trata de una vivienda de 32 metros cuadrados (ocho más que la edificada en el campus de Vera de la UPV) construida en 12 horas gracias a la tecnología de desarrollo propio de la start-up valenciana, detalla la Politècnica en un comunicado.

En concreto, la impresora 3D profesional para la industria de la construcción, bautizada como 'BEM PRO 2', se mueve dibujando el contorno de la obra y, progresivamente, vierte capas que fraguan y se solidifican una encima de otra hasta construir un muro firme de hormigón armado.

Con esta herramienta, además de abaratar los costes de construcción, se reduce "notablemente" la generación de residuos, las emisiones de CO2 y los riesgos laborales producidos durante la ejecución de la estructura.

También dispone de capacidad de impresión ininterrumpida, un sistema de control de acceso de personas a la zona de trabajo, estabilizadores para el montaje, guías modulares que permiten edificar en cualquier terreno, un motor inteligente con comunicación wi-fi y una técnica de montaje rápida y segura.

Be More 3D surgió en 2014 del entorno emprendedor de 'Ideas UPV', el órgano impulsor de las iniciativas emprendedoras de la Politècnica. De su mano, Vicente Ramírez, José Luis Puchades, José Guillermo Muñoz y Joaquín Martín --ingenieros de edificación los tres primeros e ingeniero en electrónica y automatismo este último, todos por la UPV-- iniciaron el proyecto financiándolo a través de unos llaveros impresos en 3D. En dos semanas vendieron 1.500 unidades y pudieron así comprar piezas de segunda mano.

UTILIDAD PARA ZONAS DEVASTADAS

Posteriormente, gracias a una investigación dirigida por José Ramón Albiol --profesor del Departamento de Construcciones Arquitectónicas de la UPV-- dieron el siguiente paso al desarrollar un nuevo sistema de impresión patentado capaz de modelar cualquier tipo de figura utilizando como material de extrusión el hormigón.

La viabilidad de la propuesta, de "enorme utilidad" para países en vías de desarrollo o núcleos de población devastados por catástrofes naturales o conflictos bélicos, quedó demostrada a principios del verano de 2018 en la Universitat Politècnica de València.

Tras su construcción en 3D en España, Be More 3D recibió la llamada de Solar Decathlon, la competición universitaria de mayor prestigio internacional en el ámbito de la edificación sostenible, para acudir en calidad de empresa invitada a su primera edición en África, recién finalizada en Marruecos con la participación de 18 equipos universitarios de todo el mundo.

IMPRIMIENDO A MÁS DE 40 GRADOS

Fue "todo un reto", tanto a nivel de infraestructuras, aspecto en el que agradecen a sus 'partners' IT3D Printer Group, como por las condiciones atmosféricas, al estar "imprimiendo a más de 40 grados", rememora José Guillermo Muñoz, uno de los cuatro ingenieros del proyecto.

Sin embargo, Be More 3D finalizó con éxito la construcción y, como colofón, recibió el 'Premio a la start-up más innovadora' en el concurso para emprendedores The Green Africa Innovation Booster, dotado con 80.000 'dirhams' (más de 7.500 euros).