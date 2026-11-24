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ALICANTE, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Alicante ha implantado en el Castillo de Santa Bárbara un sistema basado en inteligencia artificial (IA) y visión por computador para mejorar el control de aforos y disponer de información precisa sobre la ocupación, la afluencia y el movimiento de visitantes en los diferentes espacios del recinto.

La actuación forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística de Alicante (PSTD) y se enmarca en el eje 3, destinado a la Transición Digital del Destino. Está cofinanciada por el Ayuntamiento de Alicante, la Secretaría de Estado de Turismo y la Generalitat Valenciana, ha informado el consistorio en un comunicado.

La concejala de Turismo, Ana Poquet, ha señalado que "la incorporación de esta tecnología" permite "disponer de información actualizada sobre la afluencia y la ocupación de los distintos espacios del Castillo de Santa Bárbara". "Estos datos nos van a permitir mejorar la experiencia de los visitantes y la planificación del recinto al tiempo que se refuerza la seguridad", ha apostillado.

El proyecto ha contado con Elecnor Seguridad como integrador y Evestel como desarrollador de SVA Aforos, la plataforma tecnológica encargada de convertir la información procedente de las cámaras en indicadores operativos para facilitar la gestión del Castillo.

El sistema permite conocer en tiempo real las entradas y salidas, el número de visitantes presentes y la evolución de la ocupación durante la jornada. Esta información se presenta a través de una plataforma web que ofrece una visión centralizada del estado del recinto y de sus diferentes zonas.

Además del control general del aforo, SVA Aforos permite consultar la ocupación y la capacidad disponible de cada espacio, identificar zonas próximas a sus límites y analizar la evolución de la actividad a lo largo del tiempo.

La plataforma integra los diferentes puntos de medición desplegados en el Castillo y permite analizar la afluencia por accesos, las horas de mayor actividad y los patrones de utilización de sus espacios, ha apuntado el Ayuntamiento.

"Este proyecto integra infraestructura, analítica avanzada e IA en una solución adaptada a las necesidades de un recinto tan singular como el Castillo de Santa Bárbara. La colaboración con el Ayuntamiento de Alicante y Evestel ha permitido desarrollar un sistema orientado a mejorar la gestión diaria del espacio y la atención a sus visitantes", ha explicado Ángela Ortega, jefa de Obra de Elecnor Seguridad.

Por su parte, el CEO de Evestel, Félix Primo, ha indicado que "el valor de SVA Aforos no está únicamente en saber cuántas personas entran o salen" y ha añadido que "la plataforma convierte la actividad diaria del recinto en indicadores sobre ocupación, afluencia, colas y patrones de uso que ayudan a tomar mejores decisiones sobre seguridad, planificación y experiencia del visitante".