Isabial crea la unidad científica Activa para conectar capacidades tecnológicas con necesidades empresariales

Equipo de la unidad científica de innovación empresarial (UCIE) Activa - GVA

ALICANTE, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante (Isabial) impulsará entre 2026 y 2028 la unidad científica de innovación empresarial (UCIE) Activa, destinada a reforzar la transferencia del conocimiento generado en el ámbito sanitario hacia el tejido empresarial y, de esta manera, conectar las "capacidades científicas y tecnológicas" del instituto con las "necesidades reales" de las empresas.

Activa desarrollará su actividad en torno a tres áreas: nutrición y estilos de vida saludables, envejecimiento activo y prevención y autocuidado de enfermedades crónicas. Además, pretende utilizar el sector turístico como escenario para probar esas innovaciones en "condiciones reales", según ha indicado la Generalitat Valenciana en un comunicado.

El subdirector científico adjunto de Innovación en Isabial, Óscar Moreno, ha señalado que el propósito de esta nueva unidad es identificar "las investigaciones con mayor potencial de transferencia", trabajar en su desarrollo y facilitar "su adecuación en entornos reales", además de promover proyectos colaborativos entre Isabial y el sector empresarial.

Por su parte, la responsable del área, Carla Ordiñana, ha resaltado que este proyecto aprovecha "una realidad muy presente" en el territorio, como es el turismo, para "generar conocimiento y testar propuestas que después puedan tener recorrido en el sistema sanitario y en otros ámbitos".

Para llevar estas innovaciones al mercado, el proyecto se estructurará en tres etapas. En la primera, se seleccionarán las investigaciones con "mayor potencial" y se buscarán socios empresariales.

La segunda fase se centrará en detectar las "necesidades" del sector para diseñar los proyectos de forma conjunta y, por último, las soluciones elegidas se testarán en entornos reales para comprobar su "eficacia" antes de su comercialización.

Por ello, Activa contempla el diseño y ejecución de "al menos" tres pilotos en entornos reales, orientados principalmente a soluciones relacionadas con "el envejecimiento activo y la prevención y autocuidado".

Tras su desarrollo se estudiarán fórmulas para trasladar los resultados al mercado mediante acuerdos de colaboración, licencias, proyectos de I+D+i, desarrollo de productos o posibles nuevas iniciativas empresariales.

CENTROS TECNOLÓGICOS

Por otra parte, el proyecto contempla la participación de entidades como CEV, Bioval, Hosbec y diferentes organizaciones vinculadas al sector turístico, así como administraciones locales. Entre los centros tecnológicos participantes se encuentran Aitex, Aiju e Inescop.

En este contexto, la agente de Innovación de Isabial Olga Jornet ha subrayado que la participación de todos estos actores es "fundamental" para identificar "necesidades reales", incorporar a las empresas y disponer de "espacios en los que probar las soluciones con usuarios finales".