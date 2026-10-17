María Val, investigadora de referencia internacional en ciencias atmosféricas y del clima, se incorpora a la UPV

María Val, investigadora de referencia internacional en ciencias del clima, se incorpora a la UPV - UPV

VALÈNCIA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

María Val Martín, científica de excelencia con una amplia trayectoria internacional en investigación sobre el clima y la contaminación atmosférica, se incorporó el pasado mes de septiembre al Instituto de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente de la Universitat Politècnica de València (IIAMA-UPV).

Ingeniera agrónoma por la UPV, María Val regresa a la Comunitat Valenciana tras más de veinte años de trayectoria profesional en Estados Unidos y Reino Unido. En la UPV, liderará el nuevo grupo 'Impactos e Interacciones Atmósfera-Biosfera-Clima (ABCi2)', que estudiará cómo las transformaciones del territorio y los fenómenos ambientales afectan la calidad del aire y el clima, con especial atención a España y a la región mediterránea.

Su regreso a la UPV se enmarca en la primera convocatoria de contratación de ValER, realizada en 2025 y cuyos investigadores se han integrado en el sistema valenciano de investigación en 2026. Esta iniciativa de la Generalitat Valenciana busca atraer talento científico internacional de excelencia y ofrecer estabilidad a profesionales que han desarrollado su carrera fuera de España.

"Durante los últimos años he desarrollado esta línea de investigación en la Universidad de Sheffield, en Reino Unido, donde he dirigido un equipo de investigadores y trabajado con colaboradores internacionales. Ahora quiero continuar y ampliar este trabajo desde Valencia", explica la nueva investigadora del IIAMA-UPV en un comunicado.

El nuevo grupo abordará cómo los cambios en el uso del suelo, los incendios forestales y las sequías modifican la atmósfera y repercuten en la calidad del aire y el clima. También analizará las consecuencias de las estrategias destinadas a frenar el calentamiento global.

"Uno de mis principales ámbitos de interés será evaluar los beneficios y los posibles efectos adversos de las actuaciones orientadas a eliminar el dióxido de carbono de la atmósfera, como la reforestación", afirma la investigadora del IIAMA.

Para ello, combinará modelos del sistema terrestre con observaciones satelitales y datos de campo, con el objetivo de aportar conocimiento que permita valorar sus efectos ambientales y orientar la toma de decisiones.

Entre las prioridades de esta nueva etapa figuran "la formación de un equipo, el establecimiento de colaboraciones en España y la continuidad de las alianzas científicas internacionales", señala.

Natural de Castelló, María Val concluyó sus estudios en Ingeniería Agronómica en la UPV en el año 1999 y se doctoró en Ingeniería Ambiental por la Universidad Tecnológica de Michigan en 2007. Durante su etapa en Estados Unidos trabajó en la Universidad de Harvard, la NASA y la Universidad Estatal de Colorado, en colaboración con el Centro Nacional de Investigación Atmosférica.

FUTURE LEADERS

En 2017 se incorporó al Centro Leverhulme para la Mitigación del Cambio Climático de la Universidad de Sheffield, donde fue profesora titular y dirigió un grupo de investigación interdisciplinar como investigadora del programa UKRI Future Leaders.

Sus trabajos se han publicado en revistas científicas internacionales como Science, Nature y PNAS. Su investigación aporta conocimiento científico para orientar políticas de calidad del aire y mitigación del cambio climático, contribuyendo también a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

"ValER me ha dado la oportunidad de volver a mi tierra y continuar mi carrera científica en la UPV. Para mí es algo muy especial poder volver y contribuir al desarrollo de la investigación en la Comunitat Valenciana", destaca María Val.

La investigadora valora que el programa permita incorporar al sistema valenciano la experiencia, las redes de colaboración internacional y las líneas de trabajo desarrolladas por científicos que han ejercido su actividad en el extranjero.