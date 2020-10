La UPV lidera uno de los mayores proyectos europeos para mejorar los tratamientos de fibrilación auricular

VALÈNCIA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universitat Politècnica de València (UPV) lidera uno de los mayores proyectos europeos para mejorar los tratamientos de fibrilación auricular, una patología que afecta a más de seis millones de ciudadanos del continente y cuya prevalencia se duplicará en los próximos cuarenta años, de acuerdo a las previsiones.

La fibrilación auricular (FA) provoca una frecuencia cardíaca irregular y a menudo anormalmente rápida. Con manifestaciones diferentes en cada paciente, provoca un empeoramiento de la calidad de vida y una drástica reducción de la esperanza de vida.

Hoy en día, es la arritmia cardíaca más común; afecta a más de 6 millones de europeos y se prevé que su prevalencia se duplique en los próximos cuarenta años. Además, su coste supera el 1% de los presupuestos de los sistemas sanitarios europeos (13.500 millones anuales), incide la universidad valenciana en un comunicado.

Para revertir estas cifras --o, al menos, reducirlas--, los expertos coinciden en la necesidad de impulsar una gestión individualizada del paciente, mediante la personalización de las terapias cardiovasculares. En este contexto, la Universitat Politècnica de València, a través de su instituto ITACA, coordina 'PersonalizeAF', uno de los mayores proyectos de investigación a nivel europeo, financiado por el programa Marie Curie H2020 de la UE.

En el proyecto participan universidades, hospitales y empresas europeas que investigan la FA desde distintos ámbitos. Mediante el uso de la inteligencia artificial, procesado de señal o la investigación en células madre, PersonalizeAF une a ingenieros, clínicos y biólogos con el objetivo de mejorar los tratamientos de la fibrilación auricular, desarrollando nuevos métodos de diagnóstico y mejorando la gestión de pacientes.

"PersonalizeAF aborda este desafío mediante un transformador programa internacional; un programa multidisciplinar de investigación y capacitación en nuevas tecnologías y estrategias innovadoras para el tratamiento de la Fibrilación Auricular", destaca la coordinadora del proyecto y subdirectora del instituto ITACA de la Universitat Politècnica de València, María Guillem.

PRIMERA REUNIÓN

La primera reunión del consorcio tendrá lugar este miércoles, 28 de octubre, y el jueves 29, organizada por el instituto ITACA. Durante este encuentro, se celebrará además un evento único de divulgación ciudadana sobre AF para debatir distintas perspectivas sobre la enfermedad y su tratamiento, y en el que se prestará especial atención a los pacientes y al público en general. Llamado 'Improving treatments for Atrial Fibrillation, a challenge for the welfare system', que unirá a pacientes, investigadores, y clínicos.

"Solo es el inicio de una larga trayectoria de un proyecto que revolucionará el campo de la Fibrilación Auricular y mejorará la vida de millones de personas", augura María Guillem.