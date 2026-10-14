La UPV participa en el diseño de un dispositivo para la detección temprana de enfermedades a través del sudor

La UPV participa en el desarrollo de un dispositivo portable de bajo coste para la detección temprana de enfermedades a través del sudor - UPV

Pretende facilitar a millones de personas la monitorización autónoma de su salud VALÈNCIA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universitat Politècnica de València participa en el diseño de un innovador dispositivo portable (wearable) que puede revolucionar la detección temprana y el seguimiento de enfermedades metabólicas, como la diabetes, el hígado graso o la obesidad. El sistema es capaz de determinar la composición corporal a partir de biosensores de grafeno avanzados que detectan biomarcadores presentes en el sudor.

Esta tecnología presenta varias ventajas: "no es invasiva, es fácil de usar autónomamente, tiene bajo coste y permite una monitorización de la salud precisa y continua, también de forma remota". Por ello, sus características la convierten en un excelente instrumento para las estrategias de medicina personalizada y la promoción de hábitos de vida saludables, según ha informado la institución académica en un comunicado.

La innovación se enmarca en el proyecto UltraSense, en el que colaboran diez entidades públicas y privadas de seis países, financiado por el programa Horizon Europe.

El proyecto prevé que millones de personas tengan acceso a los dispositivos UltraSense, lo que les permitirá disponer de "información sobre su composición corporal, mejorar su estilo de vida, reducir la obesidad y las enfermedades metabólicas y disminuir los costes asociados a su tratamiento".

Para mejorar la sostenibilidad ambiental, los dispositivos parten de la síntesis de materiales verdes y circulares, con el objetivo de reducir en más de un 70% las emisiones de dióxido de carbono (CO2) asociadas al procesamiento con disolventes.

TECNOLOGÍA CON SELLO DE LA UPV

En la Universitat Politècnica de València, la responsable del proyecto UltraSense es la catedrática del Departamento de Química María José Bañuls Polo, con una trayectoria destacada en proyectos internacionales de investigación. La contribución del equipo que lidera se centra en el desarrollo de biosensores avanzados capaces de detectar biomarcadores del síndrome metabólico en el sudor.

"Nuestro trabajo consiste en definir los elementos bioreceptores y modificar la superficie de grafeno para el reconocimiento de los biomarcadores con gran sensibilidad, lo que sienta las bases para futuras herramientas de monitorización de la salud más rápidas, personalizadas y mínimamente invasivas", ha resaltado.

Tras completar con éxito las fases iniciales de diseño y definición técnica, la investigación avanza ahora hacia la integración y validación de las distintas tecnologías que formarán parte del dispositivo UltraSense, como son la sensórica, el procesamiento de señales mediante inteligencia artificial (IA) y el diseño de materiales avanzados flexibles y extensibles.

El dispositivo portátil se validará en dos casos de uso: por una parte, en el efecto del deporte en un estilo de vida más saludable, a través de la monitorización del estado general de salud de personas que realizan ejercicio; por otra, en la detección temprana y monitorización continua del síndrome metabólico. Los datos obtenidos por UltraSense se mostrarán al usuario de forma coherente y fiable, de manera que pueda solicitar asesoramiento médico cuando sea necesario, según las mismas fuentes.

Se estima que la mitad de la población europea presenta sobrepeso y alrededor del 16% padece obesidad, por lo que conocer su prevalencia permitirá evaluar las medidas para prevenir y reducir sus efectos sobre la salud y facilitará el desarrollo de herramientas que contribuyan a mantener un estilo de vida más saludable.

En el proyecto UltraSense participan las entidades National Technical University of Athens (Grecia), Polar Electro Oy (Finlandia), VTT Technical Research Centre of Finland (Finlandia), AMIRES (República Checa), Graphenea Semiconductor SL (España), XTPL Spolka Akcyjna (Polonia), Universitat Politècnica de València (España), University of Oulu (Finlandia), Joef Stefan Institute (Eslovenia) y Betthera (República Checa).

El proyecto tiene una duración de 48 meses y ha recibido recientemente su evaluación de 18 meses por parte de la Comisión Europea, con un resultado muy positivo.