El 27% de los puestos de buñuelos y churros no tiene todos sus productos protegidos por vitrinas

VALÈNCIA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios (Avacu) ha advertido de que el 27% de los puestos de buñuelos y churros instalados en València con motivo de las Fallas no tiene todos sus productos protegidos por vitrinas --frente al 16,1% del ejercicio anterior--.

Esta es una de las conclusiones a las que ha llegado la entidad tras visitar durante esta última semana casi medio centenar de puestos de venta de buñuelos, churros y otras masas fritas de la ciudad de València para comprobar el cumplimiento de lo establecido en el Bando de Fallas 2023 del Ayuntamiento.

Así mismo, ha detectado otros incumplimientos como que el 24% de los puestos de venta al público no tienen la lista de precios de todos sus productos a la vista del público frente al 7,14% de 2002; o que no todas las autorizaciones se han colocado en un lugar visible del puesto: este año, un 49% tienen la autorización correspondiente en un lugar visible, frente al 33,9% del pasado año. No obstante, desde Avac han advertido de que en la mayoría de los casos, a pesar de estar a la vista del público, la autorización no es legible por parte del usuario.

Por lo que respecta a los precios, Avacu no ha constatado un incremento significativo, ya que el precio de la docena de buñuelos se mantiene, al igual que el año pasado, entre los 6 y los 10 euros, siendo los más frecuentes unos 7-8 euros. La docena de churros, sin embargo, sí que se ha encarecido ligeramente, ya que este año oscila entre los 6 y los 8 euros (el año pasado se encontraron algunos puestos en los que el precio era de 5 euros), siendo unos 6-7 euros el precio más habitual.

Así mismo, se ha comprobado que un 70% de los puestos tienen los recipientes de aceite hirviendo protegidos, de forma que no se pueden tocar desde el exterior por los viandantes.

Desde Avacu han recordado la "importancia" de acudir a puestos que cumplan con lo establecido en el Bando fallero, en cuanto a la visibilidad de los precios de los productos que se venden, la autorización correspondiente y el cartel de hojas de reclamaciones a disposición del público, entre otros aspectos.

Asimismo, cree importante acudir a puestos en los que los productos a la venta estén correctamente protegidos por vitrinas, de manera que no queden al alcance de los consumidores, y ha recordado que los ciudadanos tienen derecho a solicitar el tique o factura de la compra realizada.

En palabras de Fernando Móner, presidente de Avacu, "sin duda, uno de los elementos esenciales que tradicionalmente no pueden faltar en Fallas son nuestros churros y buñuelos de calabaza, y vamos a ingerir miles de ellos durante los próximos días. Pero debemos hacerlo ayudando a aquellos establecimientos que se preocupan por cumplir las normas de manera habitual y denunciando aquellos casos que puedan poner en riesgo nuestra salud o nuestra seguridad. Para ello, debemos ser exigentes con los establecimientos y pedir a los servicios de inspección que verifiquen el cumplimiento de las normas", ha dicho.

Y ha añadido: "En estas visitas que hemos realizado en días y momentos concretos, hemos visto normalidad y mayoría en los cumplimientos, pero también hemos detectado algún puesto que acumula hasta cuatro bombonas de butano en su exterior (sin estar a cubierto, además, incumpliendo lo establecido en el Bando) o fácil acceso a unos recipientes con aceite a temperatura extrema, y estas situaciones deben corregirse o denunciarse", ha reclamado.