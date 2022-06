El 45% de los jóvenes españoles compra falsificaciones a propósito y el 25% accede a contenido pirateado, según la Euipo

ALICANTE, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un estudio de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (Euipo) ha revelado información actualizada sobre la conducta de los jóvenes en relación con la vulneración de los derechos de propiedad intelectual en un contexto pospandémico. En España, el 45% de los encuestados adquirió una falsificación a propósito y el 25% accedió conscientemente a contenido pirateado.

Así lo ha determinado la edición 2022 del barómetro que examina las dos vertientes que intervienen en la vulneración de la propiedad intelectual (PI): las tendencias en materia de adquisición de productos falsificados por parte de los jóvenes y el acceso a contenidos pirateados, y evalúa las tendencias desde*2016, según explica la Euipo en un comunicado.

En términos generales, la trabajo señala que más de la mitad -52%- de los europeos encuestados, de entre 15 y 24 años, ha reconocido haber adquirido al menos un producto falsificado online durante el último año, tanto deliberada como accidentalmente, y una tercera parte -33%- declara haber accedido a contenidos digitales a partir de fuentes ilegales.

Asimismo, entre quienes lo hicieron deliberadamente, el 37% adquirió un producto falsificado y el 21% utilizó, reprodujo, descargó o retransmitió en línea contenidos procedentes de fuentes ilegales.

Este último dato supone un aumento significativo en comparación con los resultados anteriores, puesto que era un 14% en 2019. Y es que la cifra varía "notablemente" en función del país, cuyo porcentaje más elevado es el de Grecia -un 62%- y el más bajo en la República Checa -24%-.

Además, España se sitúa más de siete puntos por encima de la media europea: el 45% de los jóvenes adquirió a propósito una falsificación. Los productos falsificados que los jóvenes suelen comprar de manera deliberada son ropa y accesorios, calzado, los dispositivos electrónicos y los productos de higiene, cosméticos, cuidado personal y perfumería.

Sin embargo, también se engaña a los jóvenes para que compren falsificaciones: la compra no intencionada de productos falsificados también se sitúa en el 37%, y los encuestados reconocen las dificultades para distinguir los productos auténticos de los falsificados. El 48% no ha comprado tales productos o no está seguro de haberlos adquirido o no.

Por lo que se refiere a los contenidos digitales, el acceso a partir de fuentes legales está ganando terreno entre las generaciones más jóvenes. El 60% señaló que durante el último año no había utilizado, reproducido ni descargado contenidos de fuentes ilegales, ni había accedido a transmisiones en directo (streaming) a través de estas fuentes, en comparación con el 51% en 2019 y el 40% en 2016.

No obstante, la piratería intencionada se mantiene estable, ya que el 21% de los consumidores jóvenes (uno de cada cinco) reconoce haber accedido deliberadamente a contenidos pirateados durante los últimos 12 meses. Una proporción significativa de los jóvenes fueron inducidos a error para que accedieran a contenidos pirateados.

El director ejecutivo de la Euipo, Christian Archambeau, ha señalado, que "esta tercera edición del barómetro de la propiedad intelectual entre los jóvenes, publicada durante el Año Europeo de la Juventud, confirma las tendencias constatadas en ediciones anteriores y ofrece una visión más amplia de las percepciones y actitudes entre los jóvenes".

"En un momento en el que el comercio electrónico y el consumo digital han venido aumentando significativamente, el incremento de las compras intencionadas e involuntarias de productos falsificados constituye una tendencia preocupante", ha indicado.

Por último, ha agregado que "en cuanto a la piratería, no disminuye, aunque los consumidores jóvenes se inclinan cada vez más por los contenidos procedentes de fuentes legales".