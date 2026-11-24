Archivo - Un escaparate anuncia descuentos por el Black Friday, a 26 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 65 por ciento de la ciudadanía valenciana tiene previsto realizar compras durante estas la campaña de Black Friday, principalmente con el objetivo de adelantar los regalos de Navidad o adquirir bienes necesarios a un menor coste, con un gasto medio de 140 euros. No obstante, esta cifra refleja una menor participación prevista en comparación con ediciones anteriores.

Así lo reflejan los datos recopilados por la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana, que ha dado a conocer en un comunicado las previsiones de consumo y recomendaciones de cara a la campaña del Black Friday.

El 35 % restante de la población ha decidido no sumarse a esta campaña. Los principales motivos señalados son la falta de necesidad real de compra, la ausencia de presupuesto disponible y la desconfianza hacia unas rebajas que buena parte de los consumidores considera artificiales.

En cuanto al desembolso económico, la organización destaca que este año los presupuestos familiares están más ajustados. Aunque la gran mayoría de los compradores destinará importes comprendidos entre los 70 euros y los 200 euros, el gasto medio global estimado se sitúa en 140 euros.

Respecto a las preferencias de consumo, la demanda se concentrará mayoritariamente en tres grandes sectores: tecnología, moda y calzado, y electrodomésticos, seguidos a cierta distancia por los productos de cosmética y el equipamiento deportivo.

En relación con los canales de adquisición, la compra online --apoyada en búsquedas digitales y redes sociales-- volverá a ser la opción predominante. Sin embargo, la tienda física y el comercio local consiguen retener una importante cuota de mercado gracias a factores diferenciales como la cercanía, el asesoramiento personalizado y la confianza que generan en el cliente.

CONSEJOS

La Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana ha recordado una serie de consejos para evitar sobresaltos económicos y proteger los derechos de las personas consumidoras. Aconseja planificar y fijar un techo de gasto, elaborando una lista cerrada con las necesidades reales antes de salir a comprar o navegar por internet y estaleciento un presupuesto máximo para no dejarse llevar por compras compulsivas.

La entidad recomienda verificar la evolución del precio del artículo deseado y comparar la misma referencia en distintos comercios para asegurarse de que el descuento anunciado es auténtico.

Además, pide priorizar los establecimientos de barrio para fomentar la economía local y elegir preferentemente empresas adheridas al Sistema Arbitral de Consumo, garantía de resolución rápida y gratuita en caso de conflicto.

Asimismo, la Unión de Consumidores aconseja "extremar la precaución en internet". Así, explica que se debe verificar siempre la identidad y los datos fiscales del vendedor en las ofertas online y desconfiar de promociones excesivamente agresivas o páginas web sospechosas que puedan esconder fraudes o estafas.

Por otro lado, ha recordado que los productos adquiridos en Black Friday cuentan exactamente con los mismos derechos que durante el resto del año, lo que implica 3 años de garantía legal en artículos nuevos.

En los establecimientos físicos, la posibilidad de devolver o cambiar un producto en perfecto estado solo existe si el comercio así lo establece en su política comercial, ha advertido. En cambio, en las compras a distancia, la ley reconoce el derecho de desistimiento durante 14 días naturales sin necesidad de justificación, si bien el vendedor puede repercutir los gastos de envío de la devolución al comprador siempre que haya informado previamente de ello.