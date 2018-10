Ábalos cree que la situación del Aquarius "no es la misma" que en junio porque hay otros puertos que lo quieren acoger

Publicado 14/08/2018 14:20:57 CET

VALÈNCIA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha defendido que los puertos españoles "son seguros" para que desembarque el barco 'Aquarius', pero ha considerado que la situación "no es la misma" que en junio, cuando desembarcó en València con 630 inmigrantes a bordo y era cuestión "de vida o muerte", ya que "en este caso, hay puertos italianos y franceses que han mostrado su disposición a acogerlo".

Así se ha expresado Ábalos este martes en Gandia (Valencia), donde ha visitado la zona afectada por el incendio forestal de Llutxent la pasada semana. El ministro ha explicado que "el derecho humanitario entiende como puerto seguro el primer puerto que haya cerca del barco" y que en este caso, "se sitúa más bien cerca de Túnez" por lo que "hay varios países con puertos seguros como Malta, Italia, por no hablar de Argelia e incluso Marruecos o Francia". "No es España el país de recepción, no se debe entender eso", ha manifestado.

"La situación no es la misma, piénsese que la situación anterior era un barco sobrecargado, con más de 600 inmigrantes, más allá de la capacidad que tiene cualquier barco de esta naturaleza, y no la que tiene ahora. En aquel momento ningún país quería hacerse cargo y estaba absolutamente desbordado, era una cuestión de vida o muerte, en este caso la situación es distinta", ha considerado Ábalos.

Así, el ministro ha considerado que la acogida del barco "no se trata de hacer una carrera", y ha reiterado que en junio "era un barco que nadie quería asumir, y ahora sí".

ATRACAR EN CATALUNYA

Preguntado al respecto del ofrecimiento del presidente de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, para que el barco atraque en puertos catalanes, Ábalos ha señalado que "los puertos no son de las ciudades".

Torra ha ofrecido este martes acoger al Aquarius en los puertos de Palamós (Girona), Vilanova i la Geltrú (Barcelona) o Sant Carles de la Ràpita (Tarragona), y ha asegurado que "Catalunya siempre será tierra de acogida".

"Como hicimos ya con el Open Arms, que llegó a Barcelona, como el propio Open Arms que ha llegado a Algeciras, pero antes de llegar a Barcelona, tiene otros puertos", ha manifestado el ministro. "Si hablamos de política europea, hablamos de política europea", ha agregado.

Interpelado por si un puerto catalán podría acoger al Aquarius sin el consentimiento del Gobierno, Ábalos ha señalado que "esa pregunta se la podríamos hacer al gobierno de Italia" con respecto a los recintos de Nápoles y Sicilia.