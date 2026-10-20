La acampada de València exige negociación a las administraciones, llama a la huelga del 11N y plantea otra de alquileres

Numerosas personas durante la acampada por el derecho a la vivienda, en la Plaza del Ayuntamiento, a 16 de octubre de 2026, Valencia - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La organización de la acampada por la vivienda en València ha reclamado este martes el apoyo de los sindicatos de vivienda y de inquilinas para la creación de una mesa de negociación con la Generalitat y el Ayuntamiento de València, han llamado a participar en la huelga general convocada para el 11 de noviembre y han pedido a los sindicatos de vivienda y de inquilinas que "preparen las condiciones necesarias para impulsar una posible huelga de alquileres indefinida".

Así lo han señalado desde la acampada este martes en un comunicado conjunto que han leído varias portavoces ante los medios de comunicación en la plaza del Ayuntamiento de València.

Las portavoces han realizado un "llamamiento a los sindicatos de vivienda y de inquilinas" para que acompañen a la acampada en la creación de una mesa de negociación con la Generalitat y el Ayuntamiento de València. Así, han explicado que trabajan en un documento que puedan presentar de forma conjunta con sus reivindicaciones de la mano de estos sindicatos.

"Necesitamos poner encima la mesa las demandas y exigir compromisos concretos a las administraciones. Queremos medidas urgentes, plazos definidos y mecanismos para exigir que los acuerdos se cumplan", han señalado.

En la misma línea, han exigido una "regulación efectiva" de los precios del alquiler, garantías de permanencia en la vivienda habitual, protección ante los desahucios, ampliación del parque público de vivienda y medidas contra la especulación inmobiliaria y el uso turístico de las viviendas, así como una respuesta a las personas afectadas por la dana que siguen sin alternativa habitacional segura.

"Si las instituciones no están dispuestas a aceptar nuestras demandas, tendremos que aumentar la presión", han advertido las portavoces, antes de llamar a que la huelga general del 11 de noviembre "sea una movilización masiva".

Desde la acampada han puntualizado que la huelga no será su "objetivo último ni la culminación de la lucha", sino una "herramienta más" que utilizarán hasta que sus reivindicaciones "sean escuchadas".

"No podemos limitarnos a parar un día y volver a casa esperando que todo cambie. Tenemos que aprovechar esta movilización para incorporar más gente y fortalecer las redes que estamos construyendo", han sostenido.

CONTINUIDAD DE LA ACAMPADA

A preguntas de los medios sobre la continuidad de la acampada, las portavoces han explicado que la organización se rige por las decisiones que se toman en sus asambleas, que serán estas las que determinen cuándo abandonar la plaza y que esto no ocurrirá al menos hasta que se consiga una mesa de negociación.

"Lo que estamos intentando también es impulsar a las personas que están en la acampada para que se organicen en los barrios, en los centros de trabajo", han explicado, antes de señalar que "noviembre está a la vuelta de esquina", que "necesitan estar organizadas" y que no tienen "miedo" tras ver los desalojos de acampadas en países como Portugal.

Las portavoces han apuntado que "hay compañeras y hay acampadas en el Estado español que han conseguido levantar la acampada en victoria. Y no es que el desmontaje de la acampada haya sido una derrota, sino que se han podido organizar en sindicatos de barrio, en empresas".

Si no se abre la mesa de negociación, han avanzado que "aumentará la presión hacia una huelga general y hacia las presiones que puedan hacerse y las herramientas de presión que podamos conseguir".

Desde la acampada han criticado la falta de diálogo con las el Ayuntamiento y el Consell. "Nadie se ha acercado a hablar con nosotros a pesar de que tienen acceso y contacto y han decidido deliberadamente no contactar con nosotros", ha reprochado.

"LA CRISIS DE VIVIENDA ES UN CONFLICTO LABORAL"

Por otro lado, en la lectura de su comunicado, las portavoces de la acampada en València han subrayado que "la crisis de la vivienda es también un conflicto laboral". "Trabajamos, cobramos salarios y, aun así, no podemos garantizarnos un hogar digno. El alquiler se lleva una parte cada vez más grande de nuestros ingresos y la precariedad nos impide construir un proyecto de vida", han expuesto.

Desde la acampada han llamado a reforzar los comités de huelga en los barrios y en los centros de trabajo. "Sabemos que muchas personas no llegan a final de mes y que secundar una huelga puede suponer un esfuerzo económico importante. Precisamente por eso necesitamos más organización, más apoyo mutuo y más capacidad colectiva·, han apuntado las portavoces.

Al mismo tiempo, han realizado "un llamamiento a los sindicatos de inquilinas y de vivienda para que fortalezcan su organización y preparen las condiciones necesarias para impulsar una posible huelga de alquileres indefinida". "Cada movilización tiene que servirnos para ganar fuerza para la siguiente", han apuntado.

"EL PRINCIPIO DE ALGO COSA MÁS GRANDE"

La organización ha manifestado la voluntad de que la acampada de València sea "el principio de algo más grande", y han apuntado que, conscientes de que "no podemos estar todas aquí", "la acampada es una herramienta, no un fin en sí mismo, y la tarea continúa en los barrios, en los centros de trabajo y a las organizaciones populares para fortalecer los comités y extender la lucha".

"Organizarnos también significa entender que todas partimos de las mismas condiciones. Hay compañeras que no pueden permitirse perder un jornal, que tienen responsabilidades de cuidados, que temen las consecuencias de hacer huelga o que están demasiado agotadas para continuar sosteniéndolo todo. No las dejaremos atrás. Nos organizamos también por ellas, para que nadie tenga que elegir entre sobrevivir y defender sus derechos", han manifestado.

En ese sentido, han realizado "un llamamiento claro": "Participad en la huelga general del 11 de noviembre, sumaos a los comités de huelga, organizaos en los barrios y en los centros de trabajo y ayudadnos a construir una movilización que no se agote en una sola jornada". "La lucha continúa hasta conseguir nuestras reivindicaciones", han asegurado