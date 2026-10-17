Acampada València recomienda reforzar las tiendas ante las lluvias y recalca: "La acampada no se desaloja"

Numerosas personas durante la acampada por el derecho a la vivienda, en la Plaza del Ayuntamiento, a 16 de octubre de 2026, Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La acampada instalada desde hace dos semanas en la Plaza del Ayuntamiento de València para reclamar el derecho a la vivienda ha recomendado a todos los instalados reforzar las tiendas ante las fuertes lluvias que se esperan en la ciudad de València. Al mismo tiempo, ha subrayado que la acampada "no se desaloja". Cabe destacar que València se encuentra en la alerta naranja por lluvias y amarillo por tormentas y fenómenos costeros.

Sobre las 16 horas de este sábado, integrantes de la Acampada València han recomendado a los instalados en las zonas exteriores a la acampada que refuercen las tiendas con peso. No obstante, han dejado claro que, si fuera necesario, los acampados deberían trasladarse a una tienda libre en un lugar más seguro o regresar a casa. Las citadas medidas, han señalado, son iguales para todos aquellos que acampan bajo árboles.

Además, han pedido ayuda a los voluntarios e instalados para mantener libre el paso del agua, limpiar acequias y elevar tiendas y palets. La Acampada València dispone asimismo de material necesario, como chubasqueros, para todo aquel que decida permanecer durante esta noche. "La acampada no se desaloja, pero la seguridad es prioritaria", han resumido.

Esta misma mañana, el Ayuntamiento de València ha emitido un comunicado en el que aseguraba que la Policía Local ha vuelto a informar a los acampados por la vivienda en la plaza del Ayuntamiento de la nueva alerta naranja para el domingo y ha recordado, como ya explicó el concejal de Seguridad, Jesús Carbonell, el pasado viernes a uno de los responsables de seguridad de la acampada de la Plaza del Ayuntamiento ante el episodio de fuertes lluvias el riesgo, de mantener la acampada por la propia seguridad de las personas, así como de viandantes que pasen por la zona en caso de que alguna estructura se vea afectada por las lluvias y vientos.