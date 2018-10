La activista Emilia Nacher tras ser deportada de Israel: "Me da muchísima más fuerza, hay que trabajar diez veces más"

Publicado 02/08/2018 18:58:35 CET

VALÈNCIA, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

La activista valenciana Emilia Nacher, que viajaba en la llamada 'Flotilla de la Libertad' y que ha sido deportada de Israel tras ser detenida por las fuerzas israelís, ha apuntado que la situación vivida le da "muchísima más fuerza" para trabajar: "Es el momento de trabajar diez veces más y más fuerte", ha destacado.

Nacher, a su llegada a la estación de tren de València este jueves, donde ha sido recibida por su familia y sus grupos de trabajo, como la plataforma Obrim Fronteres y la ONG Ballona Matata, se ha mostrado "muy emocionada" de ver a sus seres queridos y ha indicado que, a pesar de estar incomunicada en Israel, "sentía" su apoyo.

La enfermera valenciana viajaba en el buque principal de la Flotilla, el 'Al Awda', que fue interceptado el domingo por las fuerzas israelíes en aguas internacionales rumbo a Gaza, cuando se aproximaba a la Franja para denunciar el bloqueo de Israel al territorio palestino. "Gaza es una cárcel abierta, la mayor cárcel del mundo, no estamos de acuerdo con la falta de libertad y derechos humanos en Palestina, queríamos romper el bloqueo", ha explicado.

A pesar de que la situación fue "traumática", Nacher ha explicado que le ha dado "más fuerza". "Nos da muchísima más fuerza para trabajar y para acercarnos al pueblo palestino, este es el momento de trabajar diez veces más y más fuerte", ha destacado.

Su madre, Emilia Verdaguer, y su hija, Carla Sáenz, han acudido a la estación de tren a recibirla y se han mostrado "orgullosas" y con "muchas ganas" de volver a ver a Nacher. "Es una persona muy valiente por hacer lo que ha hecho. Su trabajo me parece muy gratificante, ojalá hubiera más personas como ella porque así se acabarían las injusticias", ha apuntado su hija.

"UN HONOR Y UN SUEÑO"

La activista, ataviada con una bandera de Palestina al cuello, ha indicado que ha sido un "honor" y un "sueño" representar a la flotilla, que llevaba cargamento humanitario, lleno de medicinas y material sanitario, y participar en la última parte del viaje, que "todos" querían hacer.

En la misma línea, Nacher ha asegurado que "por supuesto" que le gustaría volver a Palestina, ya que cree que sería un "privilegio" trabajar allí como enfermera, aunque ha manifestado que "teóricamente" hay una ley que le prohíbe viajar durante diez años a territorio israelí, pero ha explicado que para ella Palestina no es Israel. Sin embargo, ha indicado que, en caso de no poder regresar, ayudaría en otros campos de refugiados.

"Cualquier proyecto que se me ofrezca como enfermera me encantaría, o como lo que haga falta, para ayudar siempre se encuentra un recobijo. Te quedas con la sensación de querer siempre hacer más. El mundo no es solo el capitalismo y el progreso, tenemos que ser sensibles y ver que hay muchísimos seres humanos a los que les hacemos falta y que hay que ampliar un poco la conciencia", ha resaltado.

SITUACIÓN "MUY TRAUMÁTICA"

En cuanto a la intercepción por las fuerzas israelíes a la flotilla, Nacher ha explicado que fue "muy traumático" ver a los militares israelís. "Solo se les veían los ojos, tenían cargamento por todas partes, te llevaban a rastrones, te pegaban en las costillas y te maltrataban", ha denunciado.

"Estábamos en aguas internacionales, no tenían por qué habernos desviado de nuestro propósito, encima nos detienen y nos acusan de haber roto el bloqueo. Nos encarcelan y nos quitan toda la serie de derechos que tenemos, poniendo las luces por la noche continuamente, desvistiéndonos para ver si teníamos los microchips o no. Ha sido una agresión brutal por las fuerzas de represión israelí, que ya sabíamos, y que no tenían que tener lugar en pleno siglo XXI", ha señalado.

La enfermera ha criticado que las fuerzas israelís se "regocijan" de la "falta de derechos" de los ciudadanos. "Nos pegaban indiscriminadamente a todo el mundo, te van minando poco a poco, se van riendo de ti. En un momento necesité ir al médico y no vino hasta los cuatro días", ha manifestado.

Además, ha instado al gobierno israelí a que devuelvan el barco y el cargamento humanitario y ha exigido que el último barco de la flotilla pueda entregar el material sanitario a Gaza ante la "necesidad" de los ciudadanos palestinos. "La gente se muere antes de llegar al hospital", ha denunciado.