Acto de solidaridad con los mercados de Catarroja y Paiporta que siguen cerrados: "Pedimos que nos ayuden a reabrir"

El Mercado Central de València guarda un minuto de silencio por las víctimas y muestra su apoyo a los vendedores afectados

VALÈNCIA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Mercado Central de València ha acogido este miércoles un minuto de silencio por las vícimas de la dana y un aplauso de solidaridad con los vendedores de los dos únicos mercados que permanecen cerrados, los de Catarroja y Paiporta. "Pedimos a las administraciones que nos ayuden a reabrir", ha señalado la presidenta de la Asociación de Vendedores del Mercado Municipal de Paiporta, Rut Soto.

A las 12.00 horas del mediodía, el habitual bullicio del Mercado Central de València se ha paralizado y muchas de sus paradas han apagado las luces en señal de duelo, cuando la megafonía ha pedido a clientes y vendedores sumarse al minuto de silencio en recuerdo a las víctimas de la dana del 29 de octubre.

Tras el silencio, y entre aplausos, la megafonía del Mercado Central ha trasladado "ánimo" a "los compañeros de Catarroja y Paiporta que no solo no han podido abrir sus puertas sino que no tiene expectativas de hacerlo a corto plazo", al tiempo que ha pedido apoyo a las administraciones.

La presidenta de los vendedores del mercado de Paiporta ha acudido al acto, también en representación de los comerciantes de Catarroja que no han podido acudir. "Estamos rogando tanto a las instituciones como al pueblo que nos ayuden a abrir, por nosotros y por ellos, y por lo que representa un mercado municipal de un pueblo", ha señalado Soto. "Nos gustaría abrir antes de Navidad. Que en Navidad la gente se pudiera tomar allí un vino valenciano, para mí sería un sueño", ha añadido.

El principal problema del mercado de Paiporta es el estado del sótano, que se está limpiando esta semana, y donde quedaron acumulados no solo el agua y el fango, sino también pescado ahora en mal estado y productos químicos de la herboristería que han desencadenado algunas reacciones. "No se puede entrar", ha lamentado Soto, que detalla además que no hay luz eléctrica y algunas persianas de las paradas no se pueden abrir.

OPORTUNIDAD PARA NEGOCIOS EN UNA LOCALIDAD "DEVASTADA"

En el mercado de Paiporta había ocho paradas abiertas antes de la dana, que daban trabajo a una quincena de personas. Soto ha remarcado que había puestos vacantes que podrían emplearse para empresas que hayan perdido sus bajos comerciales en el temporal, ya que toda la localidad quedó "quedó 100% devastada".

La representante de los mercaderes reconoce que "los recursos al final son limitados" en la respuesta a la emergencia y que quizás por ello no se les priorizó, pero piden que ese apoyo llegue ahora. Además, ha agradecido el respaldo del Mercado Central y del resto de mercados de la Comunitat Valenciana.

"MÁS QUE NUNCA HAY QUE APOYAR AL COMERCIO LOCAL"

Por su parte, la presidenta del Mercado Central, Mercedes Puchades, ha reiterado el respeto a las víctimas y la solidaridad con sus compañeros de Paiporta y Catarroja. "Instamos a las autoridades a que les den el apoyo necesario para que puedan abrir lo más pronto posible. Por supuesto, no solamente las autoridades, sino a los ciudadanos, al pueblo. Ahora más que nunca tienen que darse cuenta que tenemos que apoyar al pequeño comercio, al comercio local", ha agregado.

Puchades ha explicado que, a través de Confemercats y de la Confederación de Mercados Tradicionales de España (Metrae), se está ayudando a buscar maquinaria para los puestos y elementos como balanzas y mostradores.

El acto de solidaridad, bajo la cúpula del Mercado Central, ha reunido a representantes también de Confemercats y Proava, así como del Ayuntamiento de València, con el concejal de Comercio y Mercados, Santiago Ballester al frente.

"CAMINO DE LA RECUPERACIÓN" PARA DIEZ MERCADOS

Confemercats, en un comunicado, ha explicado que vendedores del mercado municipal de Paiporta mantuvieron el pasado sábado una reunión de trabajo con la presidenta de la Asociación de Vendedores y miembros de la Junta Directiva que les ofrecieron su ayuda en las gestiones para poderse relacionar con la administración como asociación de vendedores.

Confemercats ha identificado diez mercados afectados por la DANA, en los que trabajan cerca de 200 vendedores: los mercados de Albal, Aldaia, Alfafar, Algemesí, Benetússer, Catarroja, Chiva, Paiporta, Picanya y Sedaví.

En un manifiesto, Metrae ha apelado a la "esperanza" para "iniciar el camino de recuperación, recobrar el espíritu de fortaleza y resiliencia que constituye la esencia, el ADN de los comerciantes, de los vendedores en mercados tradicionales". Así, insta las autoridades municipales a "no escatimar esfuerzos y ofrecer una batalla decidida hasta que de nuevo esas instalaciones sean abiertas y hábiles para su actividad".