Aemet pide "no bajar la guardia" porque la situación seguirá siendo "potencialmente muy adversa" en las próximas horas

Archivo - Una persona se protege de la lluvia con paraguas - Mateo Lanzuela - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Aemet pide a la población "no bajar la guardia" porque advierte de que la situación meteorológica seguirá siendo "potencialmente muy adversa" al menos hasta las 10.00 horas de este lunes en zonas litorales de Valencia y norte de Alicante.

Así, en su cuenta de X, recalca que el temporal "no ha terminado" y que durante la próxima noche y madrugada se pueden seguir produciendo lluvias de intensidad torrencial, sobre todo en el litoral sur de Valencia y en zonas de la Marina Alta.

Al respecto, explica que las precipitaciones hoy han sido por persistencia y sin tormenta, pero que durante la próxima madrugada la atmósfera se vuelve a inestabilizar en el mar cerca de nuestro territorio y seguirá el flujo intenso de gregal, lo que significa que se pueden reactivar las tormentas en el litoral.

Pasadas las 19.00 horas, seguían los chubascos intensos en la Marina Alta con células muy activas en el mar frente a la costa de Valencia y la trayectoria extrapolada indica que pueden tocar tierra en las próximas horas. Asimismo, se están registrando muchos rayos en la última hora entre Calp y Moraira.