Última hora de la dana Adam, en directo

MADRID 18 Oct. (EUROPA PRESS)

La dana Adam mantendrá este lunes una situación de inestabilidad en la Península y Baleares, con Alicante y Valencia en aviso rojo por lluvias torrenciales durante la madrugada y primeras horas de la mañana, y avisos naranjas en Almería, Ibiza, Formentera, Mallorca, y la Región de Murcia.

A lo largo del día las lluvias irán debilitándose en estas zonas y desplazándose hacia Cataluña, donde podrán ser fuertes o muy fuertes y persistentes por la tarde. Castilla-La Mancha, Cataluña, Ceuta y Melilla completarán el mapa de alertas por lluvias y tormenta en nivel amarillo, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

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