Última hora de la dana Adam, en directo

Europa Press Sociedad
Actualizado: domingo, 18 octubre 2026 18:41
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MADRID 18 Oct. (EUROPA PRESS)

La dana Adam mantendrá este lunes una situación de inestabilidad en la Península y Baleares, con Alicante y Valencia en aviso rojo por lluvias torrenciales durante la madrugada y primeras horas de la mañana, y avisos naranjas en Almería, Ibiza, Formentera, Mallorca, y la Región de Murcia.

A lo largo del día las lluvias irán debilitándose en estas zonas y desplazándose hacia Cataluña, donde podrán ser fuertes o muy fuertes y persistentes por la tarde. Castilla-La Mancha, Cataluña, Ceuta y Melilla completarán el mapa de alertas por lluvias y tormenta en nivel amarillo, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Sigue en directo la dana Adam:

Suspenden las clases en Formentera, Eivissa y Mallorca este lunes por la dana Adam

El Govern ha suspendido las clases en las islas de Formentera, Eivissa y Mallorca para este lunes, por la situación meteorológica y el riesgo de inundaciones derivado por la dana Adam.

Cierran la carretera del aeropuerto de Eivissa por las lluvias de la dana Adam

El Consell d'Eivissa ha informado del cierre de la carretera del aeropuerto debido a las fuertes precipitaciones que han empezado a caer en la isla por la llegada la dana Adam.

Andalucía suma casi 360 incidencias desde el comienzo de las intensas lluvias, 89 de ellas ocurridas esta madrugada

La Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), adscrita a la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, que dirige Antonio Sanz, ha gestionado 89 incidencias relacionadas con las lluvias y tormentas durante la madrugada de este domingo 73 de ellas en la provincia de Málaga, la más afectada en las últimas horas, sumando así un total de 357 incidencias en toda Andalucía desde el comienzo de las lluvias este pasado sábado.

Emergencias gestiona un total de 209 incidentes por las lluvias hasta las 16.00 horas

El Centro de Coordinación de Emergencias ha gestionado desde las 13:57 horas de ayer sábado hasta las 16.00 horas de este domingo un total de 209 incidentes por lluvias: 120 en la provincia de Alicante, 85 en la de Valencia y cuatro en la de Castellón.

La Aemet emite un aviso especial por lluvias muy fuertes y persistentes en el litoral y prelitoral de la Región

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido esta tarde un aviso especial por lluvias muy fuertes y persistentes en el litoral y prelitoral de la Región de Murcia, un aviso que afecta también a Almería y Alicante.

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