Afectadas de Fibromialgia se concentran para exigir una revisión de la guía de valoración, pensiones y más investigación

Actualizado 09/05/2019 13:56:57 CET

VALÈNCIA, 9 May. (EUROPA PRESS) -

Afectadas de Fibromialgia se han concentrado este jueves frente a la Delegación Provincial del INSS de València para exigir que se paralice la segunda edición de la guía de valoración de esta patología hasta que se elabore con recomendaciones de especialistas. Asimismo, reclaman que se les reconozca su derecho a una pensión por invalidez y más investigación.

Federaciones, Asociaciones y Afectados de toda España se han concentrado ante 33 delegaciones provinciales del INSS de todo el país y se entregará un documento con estas reivindicaciones en las 52 delegaciones. En València se calcula que hay unas 10.000 afectados, el 95% de ellos son mujeres, aunque hay muchos casos sin diagnosticar.

"Es una enfermedad de género aunque también afecta a hombres, adolescentes e incluso a niños de ocho años que no pueden salir de casa ni hacer una vida normal", ha constatado Silvia Crespo, de la Junta Directiva de la Asociación de Síndrome de Fatiga Crónica y Sensibilidad Química Múltiple.

Al respecto, ha explicado que el problema de la segunda edición de la Guía de Actualización en la Valoración de Fibromialgia, Síndrome de Fatiga Crónica, Sensibilidad Química Múltiple, Electrosensibilidad es que introduce también Trastornos Somatomorfos con lo que "quieren llevar esta enfermedad hacia el trastorno mental".

Además, se ha elaborado sin la participación de ningún especialista y "sin ninguna base científica". Por ello, ha advertido de que las recomendaciones incluidas en esta guía, difundida por el INSS también a todos los médicos de primaria, son "totalmente contrarias" a su salud.

Así, señala que se aconseja ejercicio para quienes sufren síndrome de fatiga crónica lo que está "totalmente contraindicado por todas las investigaciones porque te puede llevar a una situación de estrés y estar en la cama durante meses" o "no dejar de usar productos químicos como la lejía a quienes sufren de Sensibilidad Química Múltiple, lo que puede ocasionarte incluso la muerte".

Hasta el momento se han recogido unas 24.000 firmas y 146 asociaciones se han adherido al documento de posicionamiento en contra de la guía, de las cuales 44 pertenecen a CONFESQ. También se han adherido 15 asociaciones de otras patologías y los más de 50 profesionales del sector médico y social, que lo apoyan oficialmente.

Además, Crespo ha lamentado que por "ignorancia o maldad" no les conceden la incapacidad laboral para poder obtener una pensión de modo que los afectados "no se puede trabajar porque están enfermos y el sistema no les ayuda".

"Tenemos un grave problema porque no nos atienden, y cuando lo hacen nos aplican tratamientos contrarios a nuestra salud, y económicamente tampoco nos asisten, con lo que nos dejan en una absoluta indefensión", ha apostillado.