Alberto Fabra agradece muestras de cariño y hace un llamamiento a los ciudadanos para que sigan confinados

CASTELLÓ, 8 Abr. (EUROPA PRESS) - -

El expresidente de la Generalitat Valenciana y senador territorial del PP por la Comunitat Valenciana, Alberto Fabra, ha agradecido este miércoles las "muchísimas muestras de cariño y de interés" que ha ido recibiendo interesándose por la evolución de su estado de salud, y ha hecho un llamamiento a los ciudadanos para que sigan confinados en sus casas.

Fabra abandonó el pasado lunes la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital General de Castellón, donde estaba recibiendo asistencia sanitaria debido a las complicaciones respiratorias que padecía derivadas de estar contagiado por el COVID-19, y continúa su proceso de recuperación en planta, según ha informado el PP en un comunicado.

El senador ha hecho extensivo su agradecimiento a todos los castellonenses y al conjunto de la sociedad en general, porque -ha dicho- "la ola de afecto ha sido enorme", tanto desde su "querido" Castellón como desde todos los rincones de España. "Lamentablemente, mi enfermedad no me ha permitido atender todas y cada una de estas muestras personalmente, pero creedme que esta energía positiva me ha llegado y ha sido decisiva para que haya podido mejorar mi salud y dejar atrás las adversidades", ha añadido.

Asimismo, Alberto Fabra ha querido poner de manifiesto su "absoluta gratitud" a todo el cuadro médico y sanitario del Hospital General de Castellón, "unos grandísimos profesionales que merecen todo el reconocimiento y admiración por su generosidad, dedicación e inagotable esfuerzo ante esta situación inédita, a la que están haciendo frente con ejemplar aplomo y determinación". "Los castellonenses somos afortunados. Estamos en las mejores manos", ha apuntado.

Por último, el expresidente de la Generalitat Valenciana ha hecho un llamamiento a todos los ciudadanos para que continúen confinados en sus casas para evitar contagios. "Si permanecemos unidos, seremos fuertes y venceremos esta epidemia. España es un gran país, los españoles lo estamos demostrando cada día y debemos sentirnos orgullosos de pertenecer y vivir en él", ha concluido.