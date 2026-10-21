Alcalde de Picanya declara a la jueza que cuando llegó el ES-Alert estaban pidiendo a la gente que no bajara a garajes

Archivo - Imagen de archivo de los estragos ocasionados por la dana, a 13 de noviembre de 2024, en Picanya, Valencia. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Picanya (Valencia), Josep Almenar, ha declarado este miércoles como testigo ante la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana, que el 29 de octubre de 2024, cuando llegó el ES-Alert a los móviles de los ciudadanos (20.11 horas), ya estaban avisando a la gente para que no bajara a los garajes.

Según su declaración, a las 18.00 o 18.30 horas un agente de la Policía Local le alertó de que el barranco estaba "prácticamente lleno", a "punto de desbordarse", tras un día en el que llevaba casi un metro de agua. A las 15.30 horas llevaba poca y fue a partir de las 17.00 cuando comenzó a subir. No obstante, ha dicho no tener constancia de que hubiera bomberos forestales vigilando el cauce.

Los vecinos empezaron a sacar los coches del garaje y se avisó para que no se bajara. "Eso sería sobre las 19.30 más o menos", ha indicado el primer edil, que lleva en el cargo desde 1983, y que ha afirmado que, en menos de media hora, se desbordó todo.

De acuerdo con su testimonio, según las fuentes consultadas por Europa Press, ni el 29 de octubre ni con anterioridad había recibido ningún aviso por la dana --ni alerta hidrológica-- ni él ni el Ayuntamiento y, de hecho, según ha dicho, hasta el Es-Alert no recibieron "nada". Ese día tampoco llamó nadie del Centro de Coordinación de Emergencias. Con fenómenos meteorológicos posteriores sí que han llegado por correo electrónico.

A lo largo de la jornada del día 29 en Picanya no llovió aunque había "bastante viento". En la localidad, el barranco se empezó a desbordar por la zona del puente viejo y no llegó a ver la pasarela, que cayó entre las 20.00 y las 21.00 horas. Una vez el 'tsunami' alcanzó la localidad, ha señalado que se dirigieron al almacén municipal, al otro lado de la vía, porque el Ayuntamiento "no era seguro" y desde ahí establecieron el Cecopal municipal.

25 PERSONAS CON GRÚA

Entre las actuaciones de rescate que ha mencionado que sobre las 22.00 horas sacaron con una grúa a unas 25 personas del centro de día. El primer edil ha recordado que a las 2.00 o 2.30 horas de la madrugada se fue a su casa porque no sabía nada de sus hijos, que finalmente estaban bien. Y fue andando desde el almacén descalzo, alrededor de un kilómetro y medio y con un metro de barro.

Al día siguiente, sobre las 8.00 horas, fueron a recogerlo con la grúa y vio las pasarelas y los puentes desaparecidos: habían desaparecido tres pasarelas y dos puentes y otro estaba en mala situación. Y entonces ha afirmado que fue consciente de lo que había pasado.

DÍA "NORMAL"

Almenar ha subrayado que no tuvo contacto con otros alcaldes ese día, que fue "normal". Con quien sí habló por la mañana fue con la primera edil de Catarroja, Lorena Sirvent, sobre cerrar colegios pero dado que no pasaba nada decidieron que no.

En todo caso, ha destacado que no tenían constancia de ninguna situación de emergencia por lo que estaban haciendo "lo que hacían cada día" y ha apuntado no recordar si tenía conocimiento de la llegada de una dana. De hecho, ha subrayado que la consciencia que tenían era la de que no pasaba nada.

Entre las medidas adoptadas por el Cecopal, ha apuntado que se decidió enviar maquinaria a recoger personas con problemas para llevarlas a la residencia Solimar, donde ingresaron alrededor de 40 y prepararon reparto de agua y comida.

DOCUMENTOS

Tras su declaración, la magistrada, en una providencia, ha acordado unir a la causa un gráfico sobre el caudal del barranco del Poyo, desde las 10.00 hasta las 19.00 horas de ese día 29 de octubre que ha aportado el testigo. Asimismo, ha pedido al consistorio que remita una cronología relacionada con la dana a la que ha hecho referencia el primer edil --una explicación que se ofreció en un pleno dos meses después--; los avisos del 112 que les conste a la Policía Local relacionados con la emergencia y las actas del Cecopal o las comunicaciones referentes a decisiones adoptadas en esa reunión.