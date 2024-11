Alcaldesa de Catarroja: "Necesitamos medios organizados y profesionales porque las horas son cruciales"

Asegura que el único "capaz" porque está "preparado" es el Ejército: "Después ya hablaremos de reconstruir, tenemos que salvar vidas"

VALÈNCIA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de la localidad valenciana de Catarroja, Lorena Silvent, ha reclamado que los municipios afectados por la DANA en la provincia de Valencia, y sobre todo en la comarca de l'Horta Sud, necesitan medios organizados y profesionales porque "las horas son cruciales", que intervengan de manera "urgente" y "coordinada" y que se empiece a actuar en todos los barrios y área industrial.

La primera edil, en declaraciones a Europa Press este miércoles, ha aseverado que el Ejército es el único organismo "capaz" de intervenir porque está "preparado" y ha pedido la intervención del Estado porque es "una zona catastrófica" y las poblaciones son "tan limítrofes que no es una cuestión de un término municipal o de un ayuntamiento. No, no, no". Así, ha señalado que "no es una cuestión de Catarroja" ya que "Albal, Massanassa..., son todos los pueblos que están afectados".

Según ha subrayado, ahora es momento de "salvar vidas", --"en esa fase estamos", ha dicho-- y "después ya hablaremos de reconstruir", ha recalcado. En esta línea, Silvent ha reclamado que "vale ya de burocracia" ya que le da "igual que sea competencia de la Generalitat" porque "no han estado a la altura", y ha insistido en que "el único que es capaz, porque está preparado, porque es organizado, porque tiene los medios, porque tiene la capacidad y porque tiene fuerza, porque tiene maquinaria, porque lo tiene todo, es el Ejército". "Aquí tienen que entrar y intervenir porque no podemos esperar más de tres días a que las calles estén limpias", ha apuntado.

La primera edil ha alertado de que los vecinos de la localidad están en "una situación de auxilio" porque, en una semana, los avances que ha habido "ni se notan" ya que lo sucedido ha sido "devastador". Concretamente, ha indicado que todo el municipio --"viviendas, bajos, casas hasta el primer piso y el área industrial"-- está afectado.

Aunque la alcaldesa sí ha indicado que se ha avanzado al conseguir comunicar todo el pueblo, ya que se han creado nuevas vías de circulación y de despeje, ha lamentado que "queda mucho por hacer".

En concreto, ha incidido en que la maquinaria pesada, "que es la necesaria para retirar vehículos y residuos", no puede llegar a las calles céntricas de la localidad ni circular porque las vías se saturan. Además, ha instado a "parar", ya que se tienen que retirar todos los residuos que se están almacenando en solares y espacios habilitados.

SITUACIÓN EXTREMA

En esta línea, ha instado a que haya avances "ya" porque ante la situación "tan extrema". "Estamos en un peligro de salud pública porque, si no actuamos rápidamente y empezamos a sacar los lodos y los residuos del casco urbano, en una semana podemos empezar a tener primeros brotes de epidemia", ha avisado.

Sobre la limpieza, Silvent ha remarcado que "hay que limpiar y hay que hacer muchas cosas": "Hay que sacar lodo y hay que desatascar porque, si hay precipitaciones, va a volver a haber agua porque las alcantarillas están atascadas", ha agregado, al mismo tiempo que ha pedido la intervención de "profesionales con medios de emergencia y de obra civil".

Asimismo, ha explicado que el Ayuntamiento está intentando ser "la voz" con los vecinos de la localidad e intentando "coordinar el voluntario para que lleguen los servicios". "Pero todo lo demás tienen que intervenir. Tienen que ser capaces de que nuestras ciudades, en un mes, un mes y medio, se pueda recuperar una nueva normalidad. Es que tienen que reconstruir. Es que no tenemos alumbrado público. Es que no tenemos mobiliario público. Es que no hay ni un local que se haya salvado", ha expuesto.

Por tanto, a su juicio, "no es una cuestión de dar una ayuda de emergencia de 6.000 euros", en alusión a las anunciadas por la Generalitat para los afectados. "Es que hace falta que intervengan. Y tienen que buscar ya esas empresas que tienen que hacer esos trabajos".