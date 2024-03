La alcaldesa de Caudete (Cs) se enfrenta a inhabilitación acusada de rechazar una ayuda porque la candidata era del PP

La regidora justifica la renuncia en que el museo en el que iba a trabajar la persona contratada con la ayuda se iba a cerrar por obras



VALÈNCIA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa del municipio valenciano de Caudete de las Fuentes, Vanesa López, de Ciudadanos (Cs), se enfrenta a una inhabilitación de 12 años para empleo o cargo público por renunciar a una subvención para contratar a personas en desempleo después de conocer que la candidata que iba a acceder al trabajo pertenecía a un partido diferente al suyo, al Partido Popular (PP). Además, había tenido desavenencias con ella.

La primera edil, que se ha sentado este martes en el banquillo de los acusados de la sección tercera de la Audiencia Provincial de Valencia acusada de un delito de prevaricación, ha negado los hechos.

Esta causa se remonta a los años 2019 y 2020, cuando la alcaldesa renunció a una subvención otorgada al consistorio a través del Programa de Fomento de Empleo Emcorp destinada a la contratación de personas desempleadas de al menos 30 años para el puesto de auxiliar administrativa con funciones de atención al público, registro y emisión de documentos, además de manejo de aplicaciones informáticas o páginas web.

Dentro de este proceso de selección se presentaron tres personas, una de ellas del PP y que había tenido desencuentros con la regidora. Los tres presentaron la documentación y un documento de autobaremación previo al inicio del proceso de selección. La persona que obtuvo una puntuación más alta y que, por tanto, hubiera obtenido el puesto, fue la aspirante que era miembro del PP. Un día antes del inicio del proceso, la regidora renunció a la subvención, según Fiscalía, "sin ninguna justificación".

Sin embargo, la alcaldesa se ha defendido en el juicio y ha explicado que renunció a la ayuda porque iba a ser destinada a un puesto en un museo de la localidad --para catalogación-- en el que se iban a realizar unas obras de rehabilitación e iba a estar cerrado. En concreto, se iba a poner un ascensor que afectaba a las dos plantas del museo y no se iba a poder trabajar allí durante un tiempo.

Ha indicado que desconocía quién iba a cubrir el puesto de auxiliar administrativa en el museo porque "no hubo baremación". "Desconozco los méritos de las personas y los documentos aportados", ha señalado. Preguntada por si no accedió a la información y vio que la persona con más baremación era la aspirante que pertenecía al PP, ha contestado: "Yo no estoy en baremaciones, no es cargo mío". "Es falso", ha dicho, que pidiera la documentación.

Tras considerar que no era necesaria una auxiliar en el museo porque iba a estar cerrado, la alcaldesa ha indicado que se reunió con los concejales y decidieron renunciar a la ayuda. Además, se enteraron de que la subvención era parcial y que el Ayuntamiento tenía que poder dinero.

Interpelada por si tenía enemistad con la candidata que había optado a la subvención, la alcaldesa ha señalado: "Cuando estoy aquí es porque ella lo tiene conmigo. Antes no tenía relación con ella. Ella era de un partido y yo de otro", ha afirmado.

"NO ME LO PODÍA DECIR"

Posteriormente ha declarado en el juicio la mujer que había optado al puesto y ha explicado que tras enterarse de la subvención, se presentó al puesto y aportó la documentación requerida y la autobaremación.

Para ello, acudió al Ayuntamiento, se reunió con la técnica y le entregó los papeles. Posteriormente le comentó que la semana siguiente le diría si había sido la persona seleccionada. Al no recibir esa llamada, la mujer se puso en contacto con la técnica y esta le comentó que el Ayuntamiento había renunciado a la subvención. "Pregunté por qué y me dijo que no me lo podía decir", ha expuesto.

Interpelada por su relación con la alcaldesa, ha manifestado que "las cosas no han ido bien" desde que en 2015 la primera edil dejó el PP tras no ser elegida para encabezar las listas y "ella y otras personas formaron el partido Cs", ha indicado, y ha relatado "trabas" que considera que le ponen en el consistorio en varias facetas de su vida diaria.

Durante la vista ha declarado como testigo la extécnico del consistorio que gestionaba las subvenciones y ha afirmado que tras recibir la documentación de los candidatos y las autobaremaciones la alcaldesa le preguntó por la puntuación de la aspirante del PP.

"Cuando abrió la carpeta, ella dijo que renunciaba a la subvención. Llamó a la secretaria, entró y le dijo que renunciaba. Ella le dijo que la colocara en otro edificio porque la mujer no se iba a estar quieta y, a pesar de eso, quiso renunciar", ha explicado. Esta testigo ha indicado que la situación con la regidora comenzó a ir mal tras declarar en el juzgado de Requena por estos hechos y contar lo ocurrido.