Almeida critica al Gobierno por "no tomar ninguna medida" ante el paro de transportistas

VALENCIA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida ha criticado al Gobierno de Pedro Sánchez por "no tomar ninguna medida" ante el paro de los transportistas.

"Esto no es una confabulación entre Putin y la ultraderecha, lo que le está pasando a España, sino que verdaderamente obedece a un gobierno que podrá acertar o podrá equivocarse, pero que lo único que no puede hacer es no hacer nada. Ese es el problema que verdaderamente tenemos", ha agregado.

Así se ha pronunciado Almeida en atención a los medios en Valencia, donde ha afirmado que no está preocupado por las manifestaciones de los transportistas en Madrid de este fin de semana, sino porque "no tenemos ninguna noticia" sobre las medidas del Gobierno.

"Cada día que pasa sin medidas es un día perdido para España y el conjunto de los españoles. Le pediría al gobierno que se centre más en los españoles y menos en decir 'Soldados y soldadas'", ha agregado.