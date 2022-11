El alto coste, la excesiva burocracia y falta de ayudas, los principales obstáculos para innovar según las empresas

El 50,2% de las empresas valencianas afirma que desarrolla alguna actividad de innovación, un 14,1% más que hace cinco años

VALÈNCIA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las empresas de la Comunitat Valenciana manifiestan que las principales dificultades para desarrollar innovación son, en primer lugar, el "coste demasiado elevado" de esta actividad, seguido de la "excesiva burocracia vinculada a las ayudas públicas" y la "falta" de estas.

No obstante, el 50,2 por ciento de las empresas valencianas afirma que desarrolla alguna actividad de innovación, un 14,1 por ciento más que hace cinco años, y un porcentaje que alcanza el 69,6% en el caso del sector industrial, según se desprende del II Estudio de Percepción Social de la Innovación en la Comunitat Valenciana de la Red de Institutos Tecnológicos (REDIT).

REDIT ha dado a conocer este martes en Cámara Valencia los principales resultados del estudio en una rueda de prensa en la que ha participado el director técnico de Incest Group y responsable del informe, Adolfo López; el presidente de REDIT, Fernando Saludes; el director, Gonzalo Belenguer; la directora generald e Innovación, Sonia Tirado, y la vicepresidenta de Cámara Valencia, María José Mainar.

Se trata del segundo informe de percepción social de la innovación --tras el anterior del año 2018-- que se ha elaborado, con el apoyo de la Dirección General de Innovación, a partir de 500 entrevistas a ciudadanos y 400 a responsables de empresas de la Comunitat, además de la participación de diferentes expertos de instituciones públicas, centros de investigación, centros de investigación científica, centros tecnológicos, asociaciones empresariales y empresas.

Para el 48,8% de las empresas que innovan, el elevado coste de la innovación es un freno a la hora de desarrollar más esta actividad. El 43,3% apunta también la excesiva burocracia de las ayudas y el 42,8% la falta de las mismas. En cuanto a las empresas que no innova, apuntan como principales razones que se lo impiden a la falta de fondos y la falta de cultura innovadora.

A raíz de estos datos, los expertos que han participado en este estudio creen que las dificultades referidas sobre el coste y la complejidad administrativa "esconcen los grandes impedimentos" de la innovación, que son "la falta de cultura innovadora y de personal cualificado". Además, destacan que es posible innovar con poca inversión, pero es necesario un planteamiento estratégico.

SOLO EL 8% TIENE PERSONAL EXCLUSIVAMENTE INNOVADOR

En ese sentido, otra de las conclusiones del informe es que solo el 8% de las empresas que innovan en la Comunitat Valenciana dispone de personal dedicado exclusivamente a la innovación (18,2% en caso de la industria) y que la mayoría, el 46,8%, tiene empleados dedicados de forma parcial a la innovación.

A la hora de innovar, la principal fuente de información para las empresas sobre proyectos es el propio mercado: proveedores, clientes, consultores, suministradores de servicios o sus propios competidores. Al respecto, Fernando Saludes ha apuntado que "cuando las empresas dicen que la principal fuente de información es el mercado, piensan en cosas que ya están ahí", pero las innovaciones "disruptivas" que aportan soluciones a medio y largo plazo "no están aún en el mercado" y se les debe "dar mayor peso", porque es "donde nos jugamos el futuro" y aon las que "van a permitir cambiar el modelo de negocio", pero donde "suelen pinchar" microempresas y pymes.

El 70,1% de las empresas entrevistadas que dice innovar conoce a los institutos tecnológicos de REDIT pero solo el 32,7% afirma haber colaborado con ellos. La red obtiene una valoración media de 7,43 sobre diez por parte de las empresas.

Asimismo, los ciudadanos y empresas valencianas relacionan la innovación con marcas comerciales y entre las principales que mencionan están las grandes corporaciones y las que mayor notoriedad tienen en este territorio, ha señalado Adolfo López. Así, encabezan su ranking Tesla y Apple pero incluyen en tercer lugar a Mercadona.

SOBRESTIMAN LA POSICIÓN DE LA COMUNITAT

Como ya ocurría en el estudio presentado en 2019, se detecta que el nivel de cultura de la innovación entre el conjunto de colectivos encuestados es insuficiente. La ciudadanía y las empresas identifican la innovación con el cambio, la renovación y la creatividad. La principal diferencia entre los dos colectivos radica en su valor: los ciudadanos valoran más las mejoras sociales y las empresas la optimización de procesos y la cuenta de resultado

La innovación no forma parte de las preocupaciones de la sociedad, aunque la percepción de la ciudadanía y de las empresas sobre dónde se sitúa la Comunitat Valenciana en España a nivel de innovación ha mejorado, al escalar una posición en este ranking.

A este respecto, Adolfo López llama la atención sobre que la ciudadanía sitúa a la Comunitat como la segunda región española más innovadora y las empresas le otorgan el tercer puesto, por lo que en ambas mejora una posición respecto a cómo la veían en 2018. López ha comentado que para los expertos del estudio es una posición "excesivamente autocomplaciente" pues en realidad la Comunitat es la sexta en innovación respecto a su PIB.

La evolución de la innovación en la Comunitat Valenciana ha mejorado en los últimos años, para un 59% de las empresas y un 58,8% de la ciudadanía. Para los autores del informe, esta percepción positiva se debe al esfuerzo inversor de las administraciones en los últimos años.

El informe apunta una serie de recomendaciones para mejorar la innovación en la Comunitat, como implementar formación y dinamizar la cultura innovadora; incrementar la inversión y ayudas para desarrollar proyectos de innovación empresarial; establecer herramientas que agilicen y simplifiquen la obtención de fiannciación; introducir mecanismos de exención temporl en relación al marco normativo en el que realizar la innovación; reforzar la comunicación con campañas sobre sus utilidades o buenas prácticas y orientar las políticas públicas de inovación hacia mayor utilidad para la sociedad, entre otras cuestiones.

Fernando Saludes ha explicado algunas de las estrategias en las que está trabajando la red, como el impulso a la formación. "Estamos trabajando con la DG de Formación Profesional en esta línea para visibilizar las mejoras sociales que son consecuencia de la innovación y la tecnología y poniendo el foco en las empresas para que vean que esta apuesta optimiza procesos y mejora la cuenta de resultados y el empleo".

El presidente de Redit ha destacado cómo se ha incrementado el número de empresas innovadoras y ha hecho hincapié en el "potencial" de alcance que suponen para el trabajo de los institutos tecnológicos. Así, ha llamado a "no descuidar a los nuevos actores" del ecosistema innovador y a ser "activos" para acercarse a ellos.

También ha lamentado que la innovación "no forma parte de las preocupaciones de la sociedad" a pesar de que la ciudadanía relaciona la innovación con la calidad de vida. Ha advertido que si no existe esta preocupación social y no es tan demandada, pueda ser "más complicado" reivindicarla en presupuestos.

La directora general de Innovación, Sonia Tirado, ha comentado que "los buenos resultados en nuestra región no son casualidad. Hay un impulso decidido, con una inversión histórica en innovación, con unos agentes que están trabajando a pleno rendimiento". Por su parte, María José Mainar ha destacado el papel "clave" de Redit en la modernización del tejido productivo, como "conector de los actores del ecosistema", todo en un momento "apasionante" en el que la revolución digital es "innegable".