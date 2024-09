Ángela Pérez: "Las mujeres tenemos una labor interna y externa para lograr paridad en los puestos de mayor influencia"

La investigadora en genética protagoniza el 38º mural del proyecto de divulgación científica en clave femenina 'Dones de Ciència'

VALÈNCIA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La investigadora en genética y vicepresidenta de desarrollo de negocios y operaciones en Health in Code, Ángela Pérez, ha defendido la "labor interna y externa de lucha" de las mujeres para acabar con el techo de cristal en el marco de la presentación del nuevo mural de 'Dones de Ciència', iniciativa que visibiliza a las científicas y que está impulsada por la Universitat Politècnica de València (UPV) y el Ayuntamiento de València, a través de València Innovation Capital.

"Las mujeres tenemos una labor interna nosotras mismas y también una labor externa de lucha para que exista paridad en los puestos de mayor responsabilidad y mayor influencia", ha manifestado Pérez este viernes en atención a medios durante la presentación, refiriéndose al papel de la mujer "tanto en la ciencia como en cualquier otro ámbito profesional e incluso también personal".

Ángela Pérez, premio Rei Jaume I al emprendimiento en 2022 y actual presidenta del Consejo Social de la Universitat de València (UV), es la protagonista de este mural que la homenajea. La pintura, que está ubicada en la fachada del IES Juan de Garay, donde ella estudió entre 1987 y 1991, ha sido elaborada por la mexicana Pilar Cárdenas "Fusca", una de las artistas "más sobresalientes" de la pintura mural internacional. El de Pérez se suma a los 37 murales de científicas nacionales e internacionales repartidos por la capital del Túria.

Al acto celebrado en el IES Juan de Garay han asistido los rectores de la UPV, José E. Capilla, y la Universitat de València, Mavi Mestre; la concejala de Innovación del Ayuntamiento de València, Paula Llobet; el director del centro educaivo, Tomás Igual; la técnica en I+D+i de Valencia Innovation Capital Ana Melchor; y la presidenta del Consejo Social de la UPV, Mónica Bragado.

Pérez ha explicado que en esta jornada ha tenido la oportunidad de hablar con las y los jóvenes, a quienes ha trasladado que si su sueño es ser emprendedores "todo es posible" y "se trata de trabajar y trabajar" y especialmente ha animado a las niñas a "no abandonar". "Yo no soy una persona con razones intelectuales excepcionales, sino que he currado mucho toda mi vida y he perseguido mis sueños. Les recomendaría que fueran a por todas y que aprendieran a gestionar su frustración y su capacidad para llegar a lo más lejos", ha expuesto.

SUMA DE VOLUNTADES PARA LOGRAR LA EQUIDAD

De este modo, Pérez ha destacado la visibilización de científicas que lleva a cabo el proyecto y ha agradecido la colaboración del IES Juan de Garay. "Yo creo que en la medida en la que todos hagamos una suma de voluntades, podremos conseguir un objetivo común", ha manifestado refiriéndose a la equidad y la visibilidad de la mujer en la ciencia.

"Este día, en lugar de estar dando ahora mismo matemáticas, el alumnado viene a escuchar una historia de una persona científica. No todos los institutos quieren tener un mural pintado con una 'dona de ciència', y luego además contar estas historias y pedir trabajos para que visibilicen estas historias y casos de éxito de mujeres en ciencia, de todas", ha concluido.

Por su parte, Ana Melchor ha expuesto que 'Dones de Ciència' es uno de los proyectos que más le gustan por tratar vocaciones cientificotecnológicas y por estar hecho "por mujeres y con mujeres". Asimismo, ha insistido en que la propuesta incluye rutas dinamizadas en bicicleta por toda València para visitar los murales, en las que se explica tanto la historia de estas científicas como sus logros. Las rutas se pueden realizar todos los sábados hasta el 2 de noviembre y están disponibles a las 11.00 horas o a las 17.00 horas.

El rector Capilla ha alabado a Pérez por ser "una grandísima científica" y por "representar valores de la UPV como unir la ciencia con la empresa para construir el bien de la sociedad".

"La visibilidad de estos modelos femeninos es esencial para que las niñas y jóvenes de hoy vean en ellas una fuente de inspiración y sepan que pueden alcanzar grandes logros en el ámbito científico", ha insistido Capilla.

"SE PUEDE SER MUJER, JOVEN Y CIENTÍFICA"

Por su lado, Mavi Mestre ha destacado que esta pintura reconoce la trayectoria de Ángela Pérez, quien empezó estudiando Ciencias Biológicas en la UV, y que la pone como referente. "Se puede ser mujer, joven, científica, emprendedora e hiperactiva, esto último en el buen sentido de la palabra porque es una persona que se concentra y se planifica muy bien y que lucha por aquello que le ilusiona", ha remarcado.

Por último, Paula Llobet ha señalado que "dedicarse a la investigación y ser emprendedora pueden ir de la mano", haciendo referencia al "ejemplo inspirador" de Ángela Pérez.

"Desde el Ayuntamiento de València apostamos por el emprendimiento tecnológico y por esa colaboración público-privada que haga crecer el talento y que lo retenga en nuestra ciudad. Por eso desde València Innovation Capital apostamos por la ciencia, por fomentar las vocaciones científicas entre las más jóvenes y por atraer el talento internacional y retener el local", ha destacado Llobet.