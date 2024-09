Aprobado el decreto que regula la estructura y el funcionamiento de las agrupaciones sanitarias interdepartamentales

Recoge las líneas de actuación y coordinación entre los centros y servicios de las ASI que permitirán el uso compartido de recursos

VALÈNCIA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consell ha aprobado este martes, en el pleno que ha celebrado, el decreto que regula la estructura, funcionamiento y coordinación entre centros sanitarios y servicios asistenciales integrados en las ocho agrupaciones sanitarias interdepartamentales (ASI) que forman el sistema valenciano de salud.

A través de este documento, la Conselleria de Sanidad establece las líneas de actuación y coordinación entre los distintos centros sanitarios y servicios asistenciales que integran las ASI. Asimismo, define la cartera de servicios, establece itinerarios y niveles asistenciales, y regula la estructura directiva y los órganos de asesoramiento.

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, que ha presentado el decreto en la rueda de prensa posterior al pleno, ha indicado que el "objetivo principal es garantizar "el acceso equitativo" de "todos los ciudadanos de la Comunitat Valenciana a las prestaciones asistenciales" incluidas en la cartera de servicios de su sistema público sanitario, "más allá del lugar en el que vivan" e independientemente del departamento de salud al que pertenezca cada usuario.

"Regulamos la cartera de servicios, es decir, todas aquellas especialidades que tienen que tener los diversos hospitales, los diversos departamentos. Regulamos la cartera de servicios en función de niveles de complejidad", ha apuntado el conseller.

La nueva estructura asistencial que forman las ocho agrupaciones sanitarias interdepartamentales permitirá "uso compartido de los recursos sanitarios existentes y establecer sinergias entre los distintos centros del sistema". Cada ASI reagrupa varios departamentos de salud con sus hospitales y centros de Atención Primaria.

En cuanto a la atención hospitalaria, con el fin de asegurar el acceso y el uso eficiente de todos los recursos, el decreto reagrupa los servicios asistenciales en cuatro niveles. "Se basa en tres pilares básicos fundamentales", ha señalado el titular de Sanidad.

Los niveles 1 y 2 recogen los servicios hospitalarios que están disponibles en los hospitales de todas las agrupaciones sanitarias interdepartamentales, como son anatomía patológica, anestesia, aparato digestivo o cardiología.

El nivel 3 consta de servicios asistenciales disponibles en las ASI y contempla además la posibilidad de instaurar servicios asistenciales con profesionales de distintas ASI. Para ello, se han creado las agrupaciones sanitarias interdepartamentales complementarias. Se busca garantizar prestaciones como angiología y cirugía vascular, cirugía plástica, genética o hemodinámica.

El nivel 4 es un ámbito de actuación que abarca a todas las ASI, ya que reagrupa servicios dedicados a la atención de enfermedades de "alta complejidad".

Así se pretende "aproximar y organizar de forma eficiente servicios como cirugía cardiaca, torácica, pediátrica, maxilofacial, cuidados intensivos neonatales o hemodinámica avanzada" con el fin de "garantizar los mejores resultados de la forma más eficiente".

Marciano Gómez ha insistido en que la conselleria que dirige tiene "como pilar básico el acceso equitativo de todos los ciudadanos" a este ámbito. "Pensamos que no debe haber distinción", ha remarcado. A su vez, ha subrayado la idea de "tratar a las personas como pacientes, como lo que realmente son" y "no como números en una lista de espera" y ha señalado que se estructura "la planificación de los servicios en base no solamente a la actividad sino también a la calidad".

ITINERARIOS CLÍNICOS

Con el fin de asegurar el acceso equitativo a toda la cartera de servicios y garantizar la continuidad asistencial del paciente, la normativa contempla la implantación de itinerarios clínicos entre los diferentes centros sanitarios que forman parte de la ASI.

De esta forma, establece tres tipos de itinerarios clínicos: los que se realizan en el marco de la misma agrupación sanitaria; los que se llevan a cabo en los centros o servicios de una ASI y de las agrupaciones sanitarias interdepartamentales complementarias, aquellas que reagrupan a profesionales de distintos centros; y los itinerarios clínicos para la atención hospitalaria de alta complejidad.

En este último caso, se trata de aquellas prestaciones que se caracterizan por una especial dificultad, el uso de tecnología sanitaria o técnicas que requieren de una amplia experiencia profesional. Además, incluye la asistencia a enfermedades raras o aquellas que por su baja prevalencia precisan de la concentración de casos para ofrecer una atención de calidad.

En los itinerarios asistenciales para casos de alta complejidad, se incluyen las unidades de referencia del sistema sanitario, así como los centros, servicios y unidades del Sistema Nacional de Salud que figuran en la sede electrónica del Ministerio de Sanidad.

ESTRUCTURA DIRECTIVA DE LAS ASI

El decreto establece que cada agrupación sanitaria interdepartamental contará con una dirección gerencia, que recae en quien ocupe la gerencia del departamento de salud con el hospital de referencia. Además, de forma excepcional y en caso de necesidad, se podrá crear una adjuntía de apoyo a la gerencia.

Las ASI contarán con un comité directivo cuya presidencia la desempeñará la gerencia de la ASI y las vicepresidencias, las gerencias del resto de departamentos que forman parte de la agrupación, como ha comentado también el conseller.

Asimismo, cada agrupación tendrá órganos de asesoramiento al comité directivo. Se trata de áreas funcionales centradas en información sanitaria, tecnologías de la información, aseguramiento y acreditación, calidad en atención al paciente, personal y gestión del talento, eficiencia del gasto, productos farmacéuticos, investigación e innovación, docencia y comunicación.

La normativa regula la creación de órganos consultivos. De esta manera, cada agrupación sanitaria tendrá un consejo clínico asistencial formado por la dirección médica, de enfermería y especialistas de diferentes áreas para ofrecer una visión integral.

"Nos parece con esto que damos un salto importante en la nueva organización de sanidad pública valenciana", ha dicho Gómez, que ha añadido que se empiezan "a tener algunos resultados positivos de este nuevo cambio". "La sanidad valenciana avanza. Vamos con paso firme, sereno e innovador", ha apostillado.