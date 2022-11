Arcadi España pide acelerar la financiación: "No es una lucha entre CCAA, es apostar por la igualdad entre españoles"

VALÈNCIA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Hacienda y Modelo Económico de la Generalitat Valenciana, Arcadi España, ha defendido que el cambio en el modelo de financiación "no es una lucha entre comunidades autónomas, sino una apuesta por la igualdad entre españoles independientemente de donde vivan". "La reforma del modelo tiene que acelerarse", ha afirmado.

En estos términos se ha pronunciado el conseller a los medios este lunes antes de la inauguración del Congreso con motivo del XL Aniversario del Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, donde ha impartido la conferencia 'La financiación autonómica y la armonización fiscal'. En el acto también han intervenido el decano de la Facultad de Derecho de la Universitat de València (UV), Javier Palao, y el presidente de la Fundación Profesor Manuel Broseta, Vicente Garrido Mayol.

El titular de Hacienda ha señalado que, en el marco de esta celebración, "es un buen momento para reflexionar en lo avanzado, pero sobre todo en los retos que quedan por delante, como la infrafinanciación de la Comunitat Valenciana".

El conseller ha destacado que la Comunitat "ha alcanzado la media en gasto per cápita en los servicios públicos fundamentales y ahora estamos como la media en sanidad, educación y políticas sociales". No obstante, ha indicado que este resultado se debe a un incremento de la deuda, que "ha sido posible por la gran inyección de fondos que ha dado el Gobierno central a las comunidades autónomas".

"NECESITAMOS SOLUCIONES ESTRUCTURALES"

"Necesitamos soluciones estructurales y no solo coyunturales, por eso reivindicamos con fuerza ese cambio en el modelo de financiación autonómica", ha resaltado España, quien ha defendido que "no es un juego entre comunidades autónomas que unas quieren más y otras quieren que no suban las demás".

En esta línea, ha afirmado que "no es una lucha entre comunidades autónomas, al final es una apuesta por la igualdad entre españoles independientemente de donde vivan". "Eso es donde la Comunitat Valenciana avanza, pidiendo que nos pongamos todos de acuerdo para mejorar y avanzar en la igualdad de españoles", ha manifestado.

Asimismo, el conseller ha subrayado que "en un momento tan difícil como el actual, todas las administraciones necesitamos hacer un esfuerzo para ayudar a miles de familias que tienen problemas para llegar a final de mes".

"Necesitamos ingresos adecuados, por eso la reforma del modelo tiene que acelerarse, así lo hemos exigido siempre desde la Generalitat, sobre todo para tener instrumentos necesarios para ayudar a las familias, a las pymes, a los autónomos y a las empresas que lo están pasando mal en un momento de subida de precios generalizada", ha declarado.

España ha afirmado que se necesita un acuerdo entre "grandes" partidos: "se necesita un acuerdo como los de la transición". En este sentido, ha destacado que el Gobierno central "ha movido ficha" porque ha presentado una propuesta y las comunidades autónomas han alegado.

El conseller ha lamentado que existe "un problema de bloqueo por parte de algunos políticos" y ha criticado que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha indicado que "no piensa pactar con el Gobierno socialista".

"No hay que pensar en las próximas elecciones, sino en las próximas generaciones y eso pasa por un modelo de financiación que sea justo", ha manifestado.

"GUERRA DE IMPUESTOS"

Preguntado por si hay que debatir sobre las últimas medidas de otras comunidades en una llamada 'guerra de impuestos' entre comunidades autónomas, el conseller ha señalado que "es un asunto a debatir sobre modelo fiscal, pero a veces da la sensación de que no hablamos de modelo fiscal, sino de impuestos sí o no".

"Esto es lo que defienden algunos partidos de la derecha de este país, lo que significa decir Estado de Bienestar no, sanidad no, educación no y políticas sociales no", ha afirmado.

Finalmente, España ha remarcado que "el debate está en qué impuestos, en qué progresividad y en quién los paga más, esa es la clave a debatir: quien más tenga que mas pague y quien menos tenga que menos pague".