Autobuses de EMT València en circulación serán la sede del primer torneo mundial de esports en transporte público

VALÈNCIA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de València en circulación serán la sede del primer torneo mundial de esports en transporte público, una iniciativa impulsada por el ayuntamiento de esta ciudad en colaboración con OWN --el mayor festival de videojuegos, esports y gaming de España-- en el marco de Valencia Game City.

Así, los encuentros de esta competición de videojuegos se desarrollarán a bordo de los autobuses municipales de la capital valenciana mientras están circulando regularmente, según ha informado el consistorio en un comunicado.

EMT Valencia reservará en el interior de sus vehículos espacios para los contendientes y también para los árbitros. Los partidos se podrán seguir en el autobús, por parte del resto de pasajeros, y a través de las redes sociales.

Las competiciones oficiales comenzarán el sábado 15 de junio. La administración local ha señalado que uno de los objetivos de esta "experiencia única" es "impulsar el uso del transporte público entre los más jóvenes".

Todas las personas interesadas en participar en el torneo podrán inscribirse a través de OWN a partir del 10 de junio. La plataforma citará a los contendientes por grupos en diferentes marquesinas de la ciudad en un día y hora determinados.

En ese momento los rivales subirán a un autobús junto a dos árbitros para iniciar los encuentros eliminatorios, de un jugador contra otro, hasta llegar a la gran final. Esta se celebrará en Feria Valencia, durante el Festival OWN, del 5 al 7 de julio.

LÍNEA C1

Mientras se prolongue la primera fase de las competiciones, EMT València reservará espacios en los autobuses de la línea C1 para los jugadores y los árbitros que velarán para que se cumplan las reglas de la competición. Además, accederá a los autobuses municipales un speaker para narrar en directo el desarrollo de los encuentros.

Igualmente, habrá competiciones en estático en otros enclaves de la ciudad como La Marina o la Malva-rosa a bordo de un autobús vinilado de la Empresa Municipal de Transportes.

OWN the Bus

Este encuentro a bordo de los vehículos de la EMT nace con el nombre de 'OWN the Bus', y "forma parte del conjunto de acciones de Valencia Capital Verde Europea 2024", ha añadido el Ayuntamiento.

'OWN the Bus' pretende "innovar y ofrecer a toda la ciudadanía la conexión entre juventud, proximidad y sostenibilidad, resaltando el compromiso de la ciudad con el medioambiente", según el consistorio.

El edil de Movilidad en València y presidente de la EMT, Jesús Carbonell, ha apuntado que esta iniciativa ofrece "una oportunidad inmejorable para la promoción del transporte público y sostenible", como "una ventana inmensa para presentar y defender la movilidad más eficiente a lo largo y ancho de la ciudad".

Los participantes en el torneo 'OWN the Bus' jugarán con el videojuego Brawl Stars, un gaming multijugador para todos los públicos. "Estamos hablando de una experiencia increíble, única e innovadora en el mundo de los esports", ha señalado el director de OWN, Javier Carrión. Además, ha resaltado "el factor competitivo y de vanguardia", que "permite recorrer y disfrutar de las calles de València jugando a bordo de un bus de línea regular”.

INDUSTRIA LOCAL

La concejala de Turismo, Innovación e Inversiones, Paula Llobet, ha asegurado que "el torneo se enmarca en Valencia Game City, uno de los pilares de la estrategia Valencia Innovation Capital impulsada por el Ayuntamiento de València".

"Se trata de una acción innovadora y sostenible que tiene como objetivo potenciar nuestra industria local del videojuego, para atraer empresas, inversiones y generar empleo y riqueza. Además, es una oportunidad única para impulsar el uso del transporte público entre los más jóvenes y que se impliquen con sus acciones en la Capitalidad Verde Europea”, ha insistido.