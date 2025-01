AVA-Asaja critica que las ayudas de la dana del Gobierno central "dejan fuera a afectados sin ingresos agrarios en 2023"

VALÈNCIA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) ha denunciado que la última corrección del Gobierno central sobre las ayudas de la dana del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación es "positiva, pero insuficiente", ya que "tiene pendiente la inclusión de las ayudas a aquellos agricultores gravemente afectados que no cuentan con ingresos agrarios en 2023".

Esta corrección implica que el Ministerio de Agricultura, tal como recoge la Orden APA/10/2025 publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), ha establecido en 5.000 euros la cuantía mínima por beneficiario de la ayuda extraordinaria para compensar la pérdida de renta en las explotaciones agrarias que hayan sufrido a causa de la dana daños superiores al 40 por ciento, tasados por Agroseguro, con un montante del 30 % de la media de los ingresos agrarios de los tres últimos años, siempre que no hayan cobrado la ayuda directa para autónomos o personas jurídicas, según ha indicado la organización agraria en un comunicado.

Un ejemplo de agricultores que quedan fuera de las ayudas es Amparo Martorell, que este año ha heredado de su padre campos en L'Horta Sud. "Cuando nuestro padre falleció en diciembre de 2023, los tres hermanos dividimos las tierras en tres partes de unas 15 hanegadas cada uno", ha señalado.

"Por la dedicación durante toda la vida de mi padre a la agricultura, fue delegado local de AVA-Asaja y presidente de la cooperativa de Picassent, quise honrarle y proseguir su labor con los cítricos que me correspondieron", ha destacado, al tiempo que ha agregado que, aunque recogió la escritura el mes anterior a la dana, desde principios de año gastó "más de 1.200 euros en riegos, abonos, poda, etc".

Martorell ha lamentado que las inundaciones "arrasaron la explotación al arrancar árboles, destrozar gomas de goteo y acumular piedras y tierra". "Pese a este desastre, ni ha ido Tragsa a reparar nada ni voy a cobrar esta ayuda porque no puedo demostrar ingresos agrarios en años anteriores", ha manifestado.

La organización agraria había reivindicado que "no se dejaran fuera de la línea de ayudas para compensar la pérdida de renta aquellos casos en los que no constan ingresos procedentes de la actividad agraria durante los últimos años, como son las primeras instalaciones de jóvenes agricultores cuyas plantaciones aún no han llegado a entrar en producción, las explotaciones recuperadas tras un contrato de arrendamiento y las fincas recién heredadas, en caso de que el traspaso de la propiedad esté documentalmente justificado".

"INSUFICIENTES, DISCRIMINATORIAS Y LENTAS"

Para AVA-Asaja, la última corrección del Gobierno es "positiva, pero insuficiente". "Llega días después del balance de AVA-Asaja, en el que el presidente de la organización agraria, Cristóbal Aguado, criticó la gestión de las administraciones para reconstruir la agricultura damnificada por la dana", ha manifestado, al tiempo que ha tildado las ayudas aprobadas para el sector de "insuficientes, discriminatorias y lentas".

En este sentido, ha denunciado que la cuantía de las medidas de apoyo decretadas "apenas cubre la tercera parte de los daños reales y, con una cuantía máxima de 25.000 euros, en muchos casos resultará irrisoria para compensar los destrozos sufridos, renovar la maquinaria y recuperar el potencial productivo, que podrá prolongarse más de cinco años en caso de replantación de cultivos leñosos".