El Ayuntamiento de Alicante pide a la Generalitat que proporcione test de antígenos y PCR a profesores y alumnos

ALICANTE, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado este jueves una declaración institucional de PP y Cs que insta a la Generalitat a reforzar la protección de la comunidad escolar frente a la COVID facilitando test de antígenos y pruebas PCR a los docentes, trabajadores escolares y alumnos, además de ofrecer informes semanales sobre aulas confinadas y profesores de bajas.

La propuesta ha salido adelante con los votos a favor de PP, Cs y Vox (16) y el rechazo del PSPV, Compromís y Unides Podem (13). También la ha respaldado ante la corporación la Confederación Valenciana de AMPA (COVAPA), cuya representante Sonia Terreros ha reclamado más dotaciones y recursos para los alumnos de familias vulnerables, como filtros EPA, mascarillas que "no llegan ni a los centros de educación especial", enfermeras de aula, test de antígenos y PCR, entre otro material.

Igualmente, también ha cuestionado la vacunación en los centros y ha pedido la dimisión del conseller de Educación, Vicent Marzá. También ha intervenido por la Federación Local de Escuela y Familia Rafael Araujo, respaldando la iniciativa del equipo de gobierno, que ha denunciado que "con cifras de más de 50.000 alumnos contagiados la conselleria de Educación no ha aportado medios de protección y test para la comunidad educativa".

Por su parte, la concejala de Educación, Julia Llopis (PP), ha defendido la declaración presentada sobre la carencia de medios contra el covid en las aulas en nombre del equipo de gobierno "pidiendo el refuerzo de las medidas de protección, cuando en plena sexta ola se han eliminado todas las medidas de protección en los colegios y no se les ha prestado ningún apoyo cambiando los protocolos sanitarios con más de 20.000 contagios diarios en las aulas".

Llopis ha recalcado que Marzá "ha permanecido ausente en todo este proceso y sin dar la cara, como la consellera de Sanidad, Ana Barceló, cuando se están produciendo múltiples contagios entre escolares y provocando errores importantes en la vacunación de los escolares, inoculando a alumnos sin autorización".

El concejal de Vox Pepe Bonet ha criticado que "la política de protección de la Generalitat ha sido de una ineficacia que apunta a su inexistencia". "La política pública valenciana ha sido escasa, errónea y mal aplicada, ha sido verdaderamente inexistente porque el virus se ha paseado, desarrollado y contagiado y compartimos la necesidad de que utilice sus medios para la protección de alumnos".

El concejal de Compromís Rafa Mas ha acusado al PP de ser "incoherente" en sus posicionamientos debido a que la formación apoyó estas medidas que se aplican en las aulas: "Ustedes se opusieron a los cribados masivos que exigen aquí, es una vergüenza", ha sostenido.

Del mismo modo, ha explicado que son tres sustituciones por centros desde la llegada del Botànic cuando el PP sustituía a los profesores "al mes". "Vuelven a hacer guerra política con la pandemia, es de muy bajo nivel", ha subrayado Mas, quien ha añadido que el PP "debería poner en marcha el Plan Edificant".

La edil de Unides Podem, Vanessa Romero, ha explicado que su formación apoya proteger a los docentes y a los trabajadores pero ha criticado que el PP traiga al Pleno de Alicante medidas "que no apoya en otros lugares de España". "Están dejando para más tarde poner en marcha la contrata de Limpieza de colegios después de años caducada, los mismos que llevamos de pandemia dando el servicio fuera de contrato", ha dicho.

La concejal del PSPV, Lara López, ha lamentado que PP y Cs planteen medidas que luego no llevan adelante en materia de prevención de contagios. "Si llevamos esta petición al Ayuntamiento, el personal no ha recibido el material suficiente para la protección, no ha habido datos ni se han sustituido los conserjes en colegios", ha criticado.

CONSULTORIOS MÉDICOS

Por otro lado, también ha salido adelante otra propuesta impulsada por el PSPV, que ha recibido el apoyo de Vox y el voto en contra de PP y Cs, por la que se acuerda expresar el apoyo a la labor y esfuerzo de los trabajadores sanitarios de todos los consultorios médicos auxiliares ante la situación provocada por la pandemia y el compromiso de desarrollar un plan de mantenimiento preventivo de todos los consultorios dependientes del ayuntamiento.

"La modernización de estas instalaciones debe ser una prioridad para este equipo de gobierno, como lo fue para el anterior. No se entiende que no se continúe mejorando estas ubicaciones, como el de La Cañada que presenta un aspecto vergonzoso", ha expuesto la edil del PSPV, Lara López.

El portavoz de Vox, Mario Ortolá, ha recordado que la conselleria de Sanidad tiene dos sentencias por "poner en riesgo la vida de los 15.000 sanitarios de la Comunitat por no darle equipos de protección durante los primeros meses de la pandemia" y "discriminar a los sanitarios privados" y ha añadido que "esta es la forma socialista de defender la vida de los trabajadores".

No obstante, ha justificado su apoyo a la propuesta porque los consultorios sanitarios necesitan "ese apoyo económico" pero "es de destacar su nivel de firmeza facial que tienen por venir a defender la sanidad pública", ha añadido.