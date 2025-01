El Ayuntamiento busca consenso sobre la apertura del comercio en San Vicente y avisa que no abrirá si no hay unanimidad

Caballero dice que la decisión se adoptó en el Consejo Local pero añade que el equipo de gobierno no "desvirturá" la fiesta del patrón

VALÈNCIA, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del equipo de gobierno local en el Ayuntamiento de València, Juan Carlos Caballero, ha asegurado este viernes que el concejal de Comercio, Santiago Ballester, está trabajando durante toda la mañana, hablando con los sectores implicados, para tratar de alcanzar un consenso sobre la apertura o no de los establecimientos comerciales el próximo 22 de enero, día de San Vicente Mártir, y se ha comprometido a que, si no hay "unanimidad", no se abrirá.

Así lo ha indicado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local, al ser preguntado por la polémica suscitada tras conocerse que el Ayuntamiento ha habilitado como aperturables los festivos locales del 22 de enero, San Vicente Mártir, y 28 de abril, San Vicente Ferrer, una decisión que el consistorio asegura que se tomó "sobre la base de una unanimidad" en el Consejo Local del Comercio del 24 de septiembre, y cuya resolución se firmó en diciembre. Tanto la oposición como los sindicatos CCOO y UGT niegan que en esa sesión se tratara de este asunto.

Caballero ha señalado que dispone de la documentación, del acta y del orden del día de ese Consejo Local "en el que uno de los puntos, efectivamente, es sobre el debate de los días festivos habilitados para el ejercicio de la actividad comercial" y ha defendido que los miembros de la oposición "no dijeron absolutamente nada cuando este punto se llevó al efecto en la sesión".

Así, ha asegurado que esa decisión se adopta "sobre la base de una unanimidad, sobre un consenso" adoptado en el Consejo Local de Comercio y ha añadido que "si este consenso no es tal y no existe, desde luego el Ayuntamiento tomará la postura que tenga que tomar: si no hay unanimidad, no será aperturable", ha advertido.

Además, en esta línea ha recalcado que el Ayuntamiento de València "y especialmente este equipo de Gobierno, es un firme defensor de nuestras fiestas y tradiciones y de nuestro patrón, que es San Vicente" y apuesta por los patrones de la ciudad. "Por tanto, no seremos nosotros quienes desvirtúen esa fiesta", ha advertido.

Así, ha insistido en que "si ya no hay unanimidad, si unos y otros no se ponen de acuerdo, desde luego el Ayuntamiento hará para que no sea aperturable" y ha manifestado que el concejal de Comercio "está trabajando durante toda la mañana, hablando con los sectores implicados, para tratar de alcanzar un consenso en un sentido u otro. Pero, desde luego, si no hay consenso, no será aperturable".