El Ayuntamiento de València apoya por unanimidad el proyecto de Roig para construir el nuevo pabellón Arena

Actualizado 26/07/2018 17:05:01 CET

Ribó valora el acuerdo de todos los grupos y considera que la infraestructura es "una apuesta muy importante para la ciudad"

VALÈNCIA, 26 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de València ha manifestado este jueves por unanimidad, en el pleno ordinario de julio, su apoyo al proyecto para construir en la ciudad un nuevo pabellón Arena multiusos, presentado por el empresario valenciano Juan Roig.

La nueva infraestructura se plantea, bajo la fórmula de concesión demanial por un periodo de 50 años, sobre una parcela de propiedad municipal de 21.500 metros cuadrados próxima a L'Alqueria del Basket y al pabellón Fuente de San Luis y ubicada en el entorno de las calles Ángel Villena, Bomber Ramón Duart y Antonio Ferrandis.

Este respaldo se ha hecho efectivo tras salir adelante en la sesión plenaria la propuesta conjunta de Alcaldía y de los portavoces de todos los grupos políticos con representación en la corporación local --Compromís, PSPV y València en Comú, en el equipo de gobierno, y PP y Ciudadanos, en la oposición--. Este punto del orden del día se ha aprobado sin debate, dado el acuerdo previo para apoyarlo como propuesta conjunta.

La iniciativa ha surgido a partir de la moción que el primer edil, Joan Ribó, anunció la pasada semana que presentaría para lograr y expresar el apoyo municipal "unánime" al proyecto propuesto por Roig, un espacio que tendrá 15.000 localidades y 1.458 plazas de aparcamiento subterráneo. Se prevé que el futuro pabellón pueda acoger eventos musicales, artísticos y deportivos y que pueda ser inaugurado en 2022, según sus promotores.

Licampa 1617, S.L., la sociedad patrimonial de Roig creada con el objetivo de promover la construcción del nuevo pabellón, presentó el miércoles de la pasada semana en el registro de entrada del Ayuntamiento de València la documentación y el dossier del proyecto con el fin de que, si la Alcaldía así lo consideraba, fuera presentado al pleno para conseguir el respaldo del consistorio.

Esta tarde, tras la sesión plenaria, Juan Roig y otros representantes de la firma mantendrá un encuentro con el primer edil y todos los portavoces municipales.

Antes de comenzar el pleno, Joan Ribó ha señalado, en declaraciones a los medios de comunicación, que la construcción del pabellón multiusos propuesto por Roig es "una apuesta muy importante para la ciudad, que en estos momentos carece de una instalación de este tipo".

El responsable municipal ha comentado que por esta circunstancia "hay eventos deportivos y culturales que no se pueden realizar" en València "por falta de pabellón" y se ha referido de este modo a giras y conciertos internacionales que no llegan al no disponer de una instalación adecuada.

"Desde el Ayuntamiento de València queremos expresar muy alto y claro la posición favorable de todos los grupos municipales respecto a la construcción" de la instalación multiusos "planteada por la empresa Licampa", ha asegurado el primer edil.

Ribó ha insistido que contar con ellas será un paso importante en el ámbito tanto cultural como deportivo y turístico", dado que ayudará a "desestacionalizar el turismo en una ciudad donde esta actividad tiene una importancia muy significativa".

La propuesta de acuerdo la firman junto a Joan Ribó, el portavoz del PP, Eusebio Monzó; el portavoz de Compromís, Pere Fuset; la portavoz del PSPV, Sandra Gómez; la portavoz de València en Comú, María Oliver, y el portavoz de Ciudadanos, Fernando Giner.

SEGUIR LOS MECANISMOS LEGALES

El alcalde ha comentado que a pesar del apoyo dado al proyecto impulsado por Roig, el Ayuntamiento "seguirá escrupulosamente los mecanismos legales que se han de seguir". En este sentido, ha explicado que se debe proceder al cambio de usos de la parcela en la que se proyecta el nuevo pabellón para que atendiendo a lo recogido en el Plan General de Ordenación Urbana pasen a tener "uso deportivo-cultural".

Asimismo, ha expuesto que tras ello se planteará "una concesión demanial que tiene dos fases, por un lado, un concurso respecto a proyectos --por si se presentan otras propuestas además de la de Licampa 1617-- y, por otro, la adjudicación". "Vamos a seguir escrupulosamente todos los pasos que se deben seguir pero desde una visión muy positiva desde el punto de vista político de todos los grupos municipales" porque esto "es importante", ha reiterado Ribó.

El alcalde ha hecho mención, asimismo, a la reunión que esta tarde se mantendrá con Juan Roig y otros responsables de Licampa 1617 que ha presentado una propuesta de pabellón. Al encuentro está previsto que se unan más tarde todos los portavoces de los grupos municipales de la Corporación.

CANON A FAVOR DE LA CORPORACIÓN

La propuesta de acuerdo aprobada recuerda que construcción del nuevo pabellón multiusos tiene un presupuesto que ronda los 192 millones de euros. Asimismo, destaca que la empresa impulsora ofrece el pago de un canon a favor de la corporación municipal, de carácter variable, calculado sobre los ingresos obtenidos por la gestión del pabellón, referidos a la totalidad de los bienes demaniales objeto de concesión --parcela y subsuelo necesario para la construcción del aparcamiento--. Tras el periodo de concesión se revertirán las instalaciones construidas a favor de la corporación.

Igualmente, el acuerdo alcanzado en el pleno hace alusión al estudio de impacto económico elaborado por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) sobre la puesta en marcha de esta nueva instalación, que cifra su impacto anual en unos 10 millones de euros y prevé la creación de más de 300 puestos de trabajo, directos e indirectos.