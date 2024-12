El Ayuntamiento de València aprueba definitivamente sus cuentas 2025 en un debate que vuelve a estar marcado por la dana

Compromís y PSPV las rechazan y reiteran que son "insuficientes" mientras el gobierno de PP y Vox replica que se modificarán y ampliarán

VALÈNCIA, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de València ha aprobado este viernes definitivamente, en la sesión ordinaria de diciembre, el presupuesto del consistorio para 2025, que con 1.210.887.280,17 euros se convierte en el más alto de la historia de esta corporación. Estas cuentas contemplan una dotación extraordinaria de 10 millones de euros, llamada Fondo DANA, para gastos de actuaciones e iniciativas con las que hacer frente a los efectos de las inundaciones provocadas por este temporal en tres pedanías --La Torre, Castellar-l'Oliveral y Forn d'Alcedo-- de la ciudad.

Las cuentas municipales del próximo año han salido adelante con el sí del equipo de gobierno que forman PP y Vox y preside María José Catalá (PP) y han contado con el rechazo de los dos grupos de la oposición, Compromís y PSPV-PSOE. El presupuesto ha recibido el visto bueno definitivo de la corporación local tras haberse aprobado provisionalmente, con los mimos votos a favor y en contra, en el pleno ordinario de noviembre y ser sometido a información pública.

En esta ocasión, como pasó también en la sesión plenaria anterior, el debate del presupuesto del Ayuntamiento para 2025 ha estado marcado por los efectos de la dana en la capital valenciana y por los recursos municipales destinados a afrontar las consecuencias del temporal y a atender a los afectados. La oposición ha echado en falta más partidas para esos fines y ha criticado que sus alegaciones no hayan sido atendidas para reconducir estas cuentas con la vista puesta en la etapa postdana.

El presupuesto del Ayuntamiento de València para el próximo ejercicio crece un 8,4 por ciento respecto al de 2024. El consolidado, en el que se incluyen los organismos autónomos de esta administración local y las empresas municipales, alcanza para 2025 los 1.338.625.518,19 euros.

Durante el debate, el portavoz del PSPV-PSOE, Borja Sanjuán, ha indicado que el consistorio está para invertir y actuar y ha precisado que su actuación hacia los damnificados por la dana no puede ser sustituída por la "solidaridad" y la actuación de "los voluntarios".

Así, ha criticado que el ejecutivo municipal haya planteado de nuevo, en el pleno para su aprobación final, "un presupuesto sin ningún compromiso concreto, dejando otra vez en manos de la solidaridad" sus responsabilidades. Sanjuán ha considerado que la ciudad "ha estado muy por delante en compromiso" hacia las víctimas de las inundaciones "de lo que ha estado su ayuntamiento".

Desde Compromís, Eva Coscollà ha manifestado que este grupo ya advirtió "cuando se aprobó inicialmente el presupuesto" de que este "requería una especial atención y soluciones ante la crisis social, económica y medioambiental que se deriva" de la dana, "una de las mayores catástrofes de la historia" de los valencianos.

"En Compromís esperábamos encontrar en un presupuesto de 1.210 millones de euros, un paquete de medidas que fueran desde la acción de respuesta inmediata a las personas afectadas por la pandemia a la resolución de la crisis social", ha apuntado. Tras ello, ha señalado que "como no había ninguna de estas medidas y únicamente una partida de 10 millones de euros dentro de los fondos de contingencia", Compromís presentó "las oportunas reclamaciones".

Coscollà ha agregado que quiere "pensar que el equipo de gobierno es muy consciente de que la dotación prevista para 2025 es totalmente insuficiente" y ha aludido así a "modificaciones presupuestarias" hechas "en el último mes" para "intentar salvar la cara, tramitando algún que otro contrato de emergencia y alguna convocatoria de ayudas extraordinaria". No obstante, ha remarcado que "el ritmo de ejecución del crédito deja mucho que desear" y ha insistido en que las cuentas, los contratamos tramitados de emergencia y las ayudas convocadas son "insuficientes".

La representante de Compromís ha lamentado que el ejecutivo haya desestimado "todas las reclamaciones" de esta formación aunque estaban "orientadas a paliar los efectos de la dana, a mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía, especialmente la más afectadas por la tragedia" del 29 de octubre, a la recuperación tras los daños y a "otras necesidades sociales y urbanísticas".

"NO ES LA MEJOR MANERA"

Eva Coscollà ha censurado "la falta de voluntad real de colaboración" por parte del ejecutivo "a pesar de sus discursos de unidad" y ha dicho que esa "no es la mejor manera de enfrentar los retos" que tiene la ciudad.

En respuesta a la oposición, la edil de Hacienda, María José Ferrer San Segundo (PP), ha reiterado que la dana llegó "en un momento de tramitación de los presupuestos" de 2025, cuando estaba "bastante avanzado". Así, ha defendido la labor de los técnicos municipales de Intervención, Presupuestos, Contabilidad y Tesorería "para en circunstancias tan difíciles" como las actuales preparar estas cuentas, "sus modificaciones, ordenanzas y escudos fiscales".

La concejala ha asegurado que se harán modificaciones de las cuentas de 2025 --como las ya acometidas de las de 2024, ha remarcado-- para ir atendiendo las necesidades por las consecuencias de la dana y ha subrayado el "compromiso" municipal por asumirlas. Ferrer San Segundo ha afirmado también que la aprobación del presupuesto del año próximo no pude retrasarse más.

Respecto a las alegaciones de la oposición, la titular de Hacienda ha comentado que han hecho "muy pocas reclamaciones" y sí "peticiones" que no son "un instrumento válido para poder ocasionar la modificación del presupuesto".

En la réplica, el portavoz del PSPV ha dicho que lo hecho "a día de hoy con modificaciones es muy escaso" y ha afirmado que en el presupuesto "los gastos no están bien dimensionados para lo que hay que hacer el año que viene". Ha pedido ir más allá de "un compromiso público que no ha existido" y ha reclamado poder llegar a la "confianza en que se está haciendo lo máximo posible" ante la dana. "La realidad es que no", ha apostillado.

"ESTAMOS TRABAJANDO SIN PARAR"

La edil de Compromís ha insistido en solicitar que propuesta de su grupo se incorporaran a las cuentas antes de su aprobación definitiva. Ferrer San Segundo ha contestado que el Ayuntamiento ya está actuando para atender a los afectados por la dana con devoluciones del IBI y del IAE de 2024 y ayudas, tras lo que ha criticado las "falsedades" de la oposición. "Estamos trabajando sin parar", ha aseverado la responsable de Hacienda.