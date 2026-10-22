El Ayuntamiento de València contará en 2027 con un presupuesto de 1.361,1 millones, un 8,8% más alto que el de 2026

La primera teniente de alcalde de València y concejal de Hacienda y Presupuestos en la ciudad, María José Ferrer San Segundo, durante la presentación del presupuesto del Ayuntamiento para 2027.- AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 22 (EUROPA PRESS)

El presupuesto del Ayuntamiento de València para 2027, aprobado este jueves en la Junta de Gobierno Local del consistorio, alcanza los 1.361.149.384,98 euros y crece un 8,8 por ciento respecto al de 2026, de 1.250.941.357,84 euros. El presupuesto consolidado de esta administración local, en el que se incluyen los organismos y entidades públicas dependientes de ella, se sitúa para el próximo año en 1.580.356.639,82 euros y aumenta un 11,7 por ciento respecto al actual (de 1.415,3 millones de euros).

Así lo ha indicado la primera teniente de alcalde de la capital valenciana y concejal de Hacienda y Presupuestos, María José Ferrer San Segundo, en la rueda de prensa en la que ha presentado estas cuentas.

La edil ha destacado que en ellas se mantiene "la rebaja fiscal iniciada en 2023, cumpliendo un compromiso electoral" y pensando en el "ahorro para familias, autónomos y comercio", y la inversión, además de remarcar que se continúa "con la reducción de deuda" municipal. Se prevé que se sitúe a 31 de diciembre de 2027 en 51,3 millones.

Este presupuesto se presentará el lunes ante el Consejo Social de la Ciudad y llegará, para su aprobación inicial y tras pasar por la Comisión de Hacienda, al pleno del consistorio que tendrá lugar el 30 de octubre con la sesión ordinaria de ese mes.

Las cuentas de 2027 contemplan para Seguridad, Tráfico y Prevención-Extinción de Incendios 243.581.049 euros (un 5,56% más), para Servicios Sociales y Promoción Social, 147.213.769 euros (un 9,19% más); para Vivienda y Urbanismo, 142.461.875 euros (un 23,62% más), y para Bienestar Comunitario --Limpieza, Agua, Residuos, Cementerios, Alcantarillado y Alumbrado--, 188.926.834 euros (un 15,19% más).

María José Ferrer San Segundo ha subrayado también que este es "el cuarto año consecutivo" en el equipo de gobierno que lidera María José Catalá (PP) y forman PP y Vox, presenta el presupuesto del Ayuntamiento y las ordenanzas fiscales "en tiempo y forma". A su vez, ha expuesto que se apuesta por "poner a las personas en el centro de las políticas".

La responsable municipal ha añadido que las cuentas del consistorio para 2027 "tienen presente la recuperación de las pedanías afectadas por la dana y el acompañamiento a sus vecinos" y "continúan poniendo el foco en los principales retos presentes y futuros".

La concejala ha detallado que los ingresos por operaciones corrientes (impuestos, tasas y precios públicos transferencias corrientes e ingresos patrimoniales) suman 1.234 millones y que los impuestos de competencia exclusivamente municipal se ven reducidos en 103.500 euros.

Por lo que respecta al gasto, la partida de personal y conservación y mantenimiento ascienden a 1.067,94 millones --para personal hay 424,4 millones--, frente a los 999,6 de 2026, y supone el 78,5 por ciento del total de las cuentas. Las operaciones de capital (inversiones reales y transferencias de capital) ascienden a 278,9 millones, un 20,5%, con 215,8 millones destinados a inversiones reales y 63,1 a transferencias de capital.

En el ámbito de las inversiones previstas, se destina a Vivienda un importe superior a 32 millones para la construcción de viviendas en el marco del Plan + Vivienda, así como para rehabilitación de edificios. Las actuaciones de transformación urbana contarán para el próximo años con más de 75,1 millones. Aquí se incluyen actuaciones relacionadas con la dana del 29O (54,8 millones), el Plan Valentia (5 millones), la reurbanización de la plaza de San Agustín y la avenida del Oeste y la calle de San Vicente, así como la realización de actuaciones enmarcadas en el Plan de Resiliencia contra las olas de calor (500.000 euros).

Las cuentas de 2027 contemplan dotaciones para actuaciones en el marco del Plan Barrios (obras de urbanización e infraestructuras de uso general y de urbanización). Se contemplan los barrios Virgen de los Desamparados y Tendetes (3,45 millones) o Virgen del Carmen Beteró (4,89 millones), pavimentos y firmes, así como inversiones del Servicio de Proyectos Urbanos en distintos puntos.

Ferrer San Segundo ha destacado las inversiones en los tramos X y XI del Jardín del Turia (1,49 millones) y la transferencia de capital a la Autoridad Portuaria para el Parque de Desembocadura (1,45 millones). En planificación y gestión urbana hay 40 millones destinados a atender gastos derivados de obras del canal de acceso (35,74 millones), así como a expropiaciones.

SEGURIDAD

La edil ha remarcado las inversiones para "una mayor seguridad y respuesta ante situaciones de emergencia". En alumbrado hay 3,55 millones que incluye estudio para instalar cámaras de videovigilancia en caminos y accesos a la Devesa, así como 11,12 millones para sistemas antiincendios Sideinfo en la Devesa, suministro de camiones y vehículos de extinción de incendios, reforma en el Parque Norte de Bomberos, o adquisición de materiales para Bomberos.

En Policía Local se prevén más de 4 millones para la adquisición de equipamiento, vehículos, construcción de la 2ª Unidad de Distrito, videovigilancia en Ciutat Vella, aplicaciones de digitalización y Policía de Barrio. Además, se incluyen 35,28 millones para renovación de alcantarillado y tuberías y obras para abastecimiento de aguas. A este se suman más de 7 millones para construcción y rehabilitación de centros culturales, Espai Valdés y monolito, rehabilitación del artesonado de la Sala Dorada de la Lonja, obras del Palacio de Montortal, proyectos de las bibliotecas de Orriols y la Malva-rosa, y la reforma del Centro del Comic.

A esto hay que añadir las partidas destinadas a la Casa del Relojero (1,05 millones), y el nuevo auditorio de Benicalap (2,38 millones). En Deportes se recogen 7,9 millones para la construcción, mejora y ampliación de instalaciones deportivas --Velódromo, Polideportivo de Benicalap-Corts Valencianes, vestuarios del campo de fútbol de La Torre Faitanar, polideportivos y piscinas--.

Los mercados municipales cuentan para 2027 con 2,49 millones dirigidos a reformas y rehabilitaciones. Asimismo, se reserva un millón de euros para construir nichos en el Cementerio General; 1,2 millones para soterramiento de contenedores y suministro de papeleras y mobiliario urbano. También se contempla en el presupuesto la rehabilitación en la Alquería del Tenis, el Patronato de Benifaraig, la climatización del Museo de la Semana Santa Marinera y actuaciones en Alquerías de Coca y Olba.

Otras inversiones se destinan a equipamientos de Mayores y Servicios Sociales, como los 847.470,17 euros para los centros de día y de mayores en Malilla y Borbotó. Y también se recoge la rehabilitación del centro Casa Cala en La Punta, la reforma del Albergue Santa Cruz de Tenerife y del Centro Municipal de Servicios Sociales Trafalgar, y mobiliario en centros de atención.

PARQUES Y JARDINES

Para cuidado de parques, jardines y espacios naturales en 2027 se han reservado 3,9 millones para remodelación, nuevos jardines y transferencia al Organismo Autónomo Municipal de Parques y Jardines. En materia Agricultura se dedican 4,69 millones a la adecuación y mejora en la red de caminos rurales y 550.000 euros a la restauración de hábitats naturales e inversiones en Devesa-Albufera.

En infraestructuras de movilidad urbana y urbanización se cuenta con 18,29 millones: se incluyen actuaciones en la intersección Blasco Ibáñez-Cardenal Benlloch, obras de carriles bici en Campos Crespo, avenida de la Plata-Quatre Carreres, Alfahuir y Alameda, así como la transferencia de capital a la EMT para la adquisición de nuevos autobuses.