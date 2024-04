El Ayuntamiento de València investigará las "agresiones" contra árboles tras detectar un ficus con sustancias tóxicas

Badenas invita a su despacho al autor del daño para que explique "si lo ha hecho por odio, motivos ideológicos o alguna razón personal"

VALÈNCIA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València investigará las "agresiones" que se han hecho contra árboles de la ciudad tras detectar un ficus al que se ha inyectado "algún tipo de sustancia tóxica". Así lo ha indicado este miércoles el segundo teniente de alcalde y edil de Parques y Jardines, Juanma Badenas, que ha invitado a su despacho al autor del daño a este ejemplar para que explique "si lo ha hecho por odio, por motivos ideológicos o por alguna razón personal".

Badenas ha visitado el ficus que ha sido agredido y ha apuntado que se desconocen "las razones por las cuales" ha sufrido estos daños. "Hemos descubierto que el ficus ha sido agredido y que tiene, por lo menos, cuatro incisiones hechas por un taladro. Y hemos comprobado que le han inyectado algún tipo de sustancia tóxica que lo que intenta es tratar de matar al árbol", ha expuesto el también portavoz de Vox en el consistorio.

"Desconocemos las razones por las cuales ha sido este árbol agredido", ha añadido el responsable municipal, que ha aseverado que este "no es el único caso que ha sucedido en València". El edil ha manifestado que el autor de los daños se desconoce en este momento y comentado que se cree que "no es un vecino porque este árbol no está molestando a ninguna de las fachadas que tiene alrededor". "Es un árbol que tiene fachada por uno de los cuatro lados", ha apuntado.

Juanma Badenas se ha dirigido "al agresor" y ha asegurado que el consistorio quiere "saber la razón por la que ha hecho" esa acción. Así, ha pedido conocer "si lo ha hecho por odio, si lo ha hecho por motivos ideológicos, si lo ha hecho por alguna razón personal".

"Yo le invito a que venga a mi despacho y se dirija a mí y me diga por qué le molesta este árbol y que nos sentemos a hablar de por qué ha realizado esta agresión. Me gustaría saberlo y tratar de evitar que suceda en el futuro cosa parecida", ha expuesto el segundo teniente de alcalde en declaraciones remitidas a los medios de comunicación.

Badenas ha comentado respecto a circunstancias en las que puedan molestar los árboles que "hay veces que hay una fachada" cerca, "que las ramas han llegado hacia la fachada y molestan a alguien que vive allí", que "produce una sombra que a alguien le molesta", que "hay un lugar donde se reúnen personas en un parque y tienen la costumbre de ir a sentarse allí" o que "pueden caer las hojas".

"Puede haber miles de motivos de carácter personal, pero en este caso no. La fachada es de una parroquia. Evidentemente, no está perjudicando al párroco ni a nadie de las personas que suele venir aquí. Tampoco hay ninguna fachada al lado. Hay unos bancos, pero no vemos que sean bancos donde se sienten las personas habitualmente y que puedan sentirse molestos por ese árbol. Por tanto, hay otro tipo de motivo", ha remarcado el titular de Parques y Jardines.

INVENTARIO Y PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO

Tras ello, Badenas ha anunciado que el Ayuntamiento, por un lado, va a "investigar por qué se produce este tipo de agresiones" y ha señalado que, por otro, hará "un inventario y una evaluación de todos los árboles que se pueden encontrar en riesgo en la ciudad de València".

"Como todos sabemos, ayer hubo una caída de un árbol que por la falta de cuidado durante los últimos ocho años estaba carcomido por dentro, aunque exteriormente no presentaba ningún signo de debilidad. Aún así, sin presentar signos, vamos a ver los árboles de su misma especie y de otras características" para "ver cómo se encuentra su estado", ha agregado en alusión al ejemplar que cayó cerca del Mercado Central.

Juanma Badenas ha anunciado también que se pedirá a la alcaldesa, María José Catalá (PP), "un presupuesto extraordinario para evaluar el estado del arbolado de la ciudad". "Queremos preservar ese arbolado", ha dicho.

"CÁMARAS DE VISIÓN NOCTURNA"

Respecto a los "ataques" a árboles, el edil ha añadido que está "dispuesto a poner cámaras de visión nocturna", dado que estos "se suelen producir por la noche", con el fin de "averiguar quiénes son las personas que realizan las agresiones". "Últimamente ha habido agresiones a varios árboles. Queremos saber quiénes son los que se acercan a esos árboles para envenenarlos", ha subrayado.

Respecto al ficus que ha sido agredido, el titular de Parques y Jardines ha añadido que este departamento "va a tenerlo en observación". "Vamos ir viendo cuál es la progresión de la enfermedad que le han transmitido como consecuencia de la sustancia tóxica que le han inyectado. Ahora podemos comprobar que hay algunas ramas que ya están secas. Si la cosa va a más o vemos que esas ramas pueden caer, como ha dicho el jefe de servicio, habrá que realizar una poda selectiva quitando esas ramas para evitar que puedan caer sobre las personas", ha expuesto.

"De todas maneras, vamos a cuidar el árbol y lo vamos a mimar porque especímenes como este no hay tantos en València, una ciudad que necesita más zona sombreada. Necesita arbolado pero, sobre todo, necesita zona sombreada", ha indicado el responsable municipal.

A este respecto, ha considerado que "durante las legislaturas anteriores se han puesto árboles pero, a lo mejor, no los que más sombras hacen para València", que "tiene un clima que hace que tengamos un verano que prácticamente dura cinco meses". "Necesitamos que las calles estén refrescadas por la sombra. Por tanto, vamos a cuidar todos los árboles que, como este ficus, producen sombra", ha apostillado.