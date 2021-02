El Ayuntamiento de València plantea "un gran corredor verde" para regenerar y dar calidad urbana al sur de la ciudad

El proyecto incluye revisar el PAI del Parque Central por ser "obsoleto" y convocar un concurso de ideas que dé "la mejor respuesta"

La Concejalía de Desarrollo y Renovación Urbana del Ayuntamiento de València plantea crear "un gran corredor verde" para regenerar, integrar en el entorno urbano y dotar de calidad y de las infraestructuras necesarias la zona sur de la ciudad, de modo que deje de estar "muy condicionada por la cicatriz ferroviaria" y de ser "la trasera donde poner todo lo que no nos gusta" de la capital valenciana.

Así lo ha anunciado este jueves la vicealcaldesa y titular de esta delegación, Sandra Gómez, en la presentación de la iniciativa 'Gran Corredor Verde VLC Sur', con la que se pretende actuar sobre "una zona que lleva décadas pendiente de desarrollarse y de tener las dotaciones acordes a las necesidades de los barrios colindantes". Ha opinado que este corredor es "el proyecto urbanístico más importante de la ciudad de la próxima década".

El espacio sobre el que se quiere actuar abarca una amplia extensión del sur de València entre el Parque Central y el nuevo cauce del Turia, junto a la V-30 y plantea revisar iniciativas urbanísticas como el PAI de San Marcelino y el de Parque Central, con "un planteamiento obsoleto conforme a las nuevas directrices de calidad urbana" y la apuesta por "barrios de quince minutos con todas las dotaciones necesarias".

Además, se deben incluir espacios como las cocheras de la EMT en San Isidro --se habla de un traslado-- y el entorno de la Cruz Cubierta e integrar ideas como la ampliación del Cementerio General o la renaturalización del nuevo cauce del Turia, según la vicealcaldesa.

Sandra Gómez ha destacado que para abordar esta actuación se convocará un concurso de ideas con el fin de lograr "la mejor respuesta al reto" que se plantea. "Se plantea un reto ambicioso e importante que afecta a varios barrios y a cuestiones importantes de la ciudad. Por eso, se plantea desde un concurso de ideas que dé respuesta a estos grandes condicionamientos que tiene la ciudad", ha añadido.

"Ese concurso debe contemplar la revisión del PAI de Parque Central, obsoleto, la revisión del PAI de San Marcelino y dar solución a la zona resultante del soterramiento de las vías del AVE para integrarla bien" y contar en ella con una zona verde frente a "rotondas y viales que generan un entorno de muy baja calidad urbana para los barrios colindantes", ha expuesto.

Asimismo, la responsable municipal ha apuntado que tendrá que "estudiar la posible reubicación de las cocheras de la EMT cerca de San Isidro para mayor permeabilidad e incluir la previsión para un futuro soterramiento de las vías de Cercanías" en la línea de lo solicitado por localidades próximas como Aldaia, Alaquàs o Xirivella.

"La zona sur de la ciudad está muy condicionada por la cicatriz ferroviaria de toda la conexión ferroviaria hasta la estación del Norte primero y después hasta la del AVE", ha comentado Gómez. Ha dicho que aunque "desde 2015 se ha conseguido reactivar determinadas zonas" que son "cercanas" y que ayudarán a "consolidar la zona sur" como el PAI de Ingenieros, el de Artillería y el de Camí Real, quedan espacio que no se han desarrollado por las infraestructuras ferroviarias existentes.

La titular de Desarrollo y Renovación Urbana ha considerado necesario tener en cuenta también en esta regeneración del sur el desarrollo del plan director para hacer del polígono Vara de Quart un espacio innovador y la fachada urbana con la V-30, que tras "el paso de los años" que quedado "integrada en el entorno urbano".

Igualmente, ha afirmado que se debe contar con los parques del Cementerio y de La Rambleta, ahora "infraestructuras verdes desconectadas del resto de la ciudad". "Proponemos un gran eje verde que conecte desde el centro" todo el sur, ha concluido la edil.

PAI PARQUE CENTRAL

Respecto a la revisión del PAI de Parque Central, Gómez ha expuesto que hay algunas cuestiones para revisar como las Naves de Macosa, sobre las que se propone un cambio para sacarlas de la dotación educativa en las que ahora están y hacerlas "visibles" como "gran dotación pública" y elemento de "memoria industrial", y la chimenea, para la que se plantea también una modificación que permita "visibilizarla".

En cuanto a las dotaciones educativas previstas, la vicealcaldesa ha avanzado que se prevé actuar para que no sean "colegios rotondas", además de indicar que se quieren evitar las "calles estrechas, que se acaban convirtiendo en zonas no transitadas" y los viales "que no van a ningún sitio" y que chocan con los "proyectos de supermanzanas" y las zonas peatonales que se están desarrollando en la ciudad.

Por otro lado, la responsable de Desarrollo Urbano ha considerado que se deben revisar los espacios verdes pequeños planteados entre fincas por responder a un urbanismo "desfasado" frente al actual que "busca minimizar la huella de los edificios y generar zonas conectadas, no limitadas". Para las viviendas fuera de ordenación ha instado a tomar "soluciones integradas" que estén "dentro del planeamiento".

Igualmente, ha descartado trasladar la gasolinera existente en este entorno junto a la Cruz Cubierta y ha defendido que este "monumento histórico" tenga cerca una zona verde, así como generar "ecobarrios". Ha señalado que "con el actual diseño no se cumple" ese objetivo.

BULEVAR GARCÍA LORCA

Por lo que respecta al bulevar Federico García Lorca, Sandra Gómez, ha explicado que se plantea también cambios porque frente a una "óptica muy antigua" de diseño como una "gran vía" se aboga por dar mayor protagonismo a la zona verde en la parte central. Así, ha detallado que se propone dejar las zonas verdes en los laterales de esta vía y concentrar el tráfico en el centro.

La vicealcaldesa ha agregado que el "gran corredor verde" que se piensa para el sur de València es "compatible con el soterramiento de las vías" dentro del proyecto de Parque Central, ha señalado que hay "tiempo más que suficiente para lanzar el concurso, resolverlo y aprobarlo urbanísticamente" y que no se empezaría "hasta que las vías no estén soterradas". Ha afirmado que la idea de su delegación se ha trasladado a la sociedad Parque Central y al Ministerio de Transportes.