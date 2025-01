El Ayuntamiento de València suspende las licencias para nuevos apartamentos turísticos en el Cabanyal-Canyamelar

VALÈNCIA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València ha decidido suspender en el barrio del Cabanyal-Canyamelar las licencias para nuevos apartamentos turísticos, según ha informado en un comunicado el equipo de gobierno local, que ha destacado que con esta decisión se amplía el ámbito de la moratoria aprobada por el pleno municipal en mayo de 2024 para este tipo de alojamientos.

El ejecutivo --formado por PP y Vox-- ha apuntado que la sesión plenaria que tendrá lugar este martes en esta corporación, la ordinaria del mes de enero, aprobará la suspensión de las licencias en el Cabanyal-Canyamelar para la tramitación y el otorgamiento de permisos de edificación dirigidos a la implantación de nuevos apartamentos turísticos.

Asimismo, ha señalado que esta decisión "se basa en el incremento en más de un 220 por ciento de las solicitudes que han recibido los servicios de Licencias del Ayuntamiento".

El edil de Urbanismo, Juan Giner (PP), ha expuesto que "inicialmente no se incluyó al barrio de Cabanyal-Canyamelar entre los afectados por la suspensión de licencias" porque "el gobierno del Rialto --el anterior ejecutivo de la ciudad formado por Compromís y PSPV-- había aprobado el Plan Especial que establecía las reglas reguladoras de los apartamentos turísticos".

No obstante, Giner ha manifestado que "la realidad ha demostrado que tanto Compromís como PSPV aprobaron unas normas que han permitido la proliferación de apartamentos turísticos en el barrio, como demuestran las cifras". El edil ha insistido que con la decisión que se adoptará este martes en el pleno "se amplía el ámbito de la moratoria que se aprobó en mayo de 2024".

MORATORIA "INCOMPLETA Y PARCIAL"

Desde fuera del ejecutivo municipal, la portavoz de Compromís, Papi Robles, ha señalado que "la modificación que propone el gobierno consiste únicamente en la incorporación del ámbito incluido en el Plan Especial de Protección del Cabanyal-Canyamelar a la moratoria para la concesión e implantación de nuevos usos hoteleros aprobada el pasado mayo", al tiempo que ha dicho que "es la demostración clara" de lo que su partido ha estado "denunciando".

"La moratoria es incompleta y parcial, tanto por el objeto que regula, que deja fuera los establecimientos hoteleros y los bloques completos de apartamentos, como por su extensión territorial, que deja fuera barrios tan sensibles como La Torre, Castellar-l'Oliveral, Forn d'Alcedo y Pinedo", ha expuesto al respecto Robles.

La representante de Compromís ha aseverado que "la alcaldesa --María José-- Catalá (PP) se ha visto nuevamente desbordada por la realidad de una avalancha de solicitudes de nuevos hoteles, hostales y apartamentos turísticos en el ámbito del Cabanyal-Canyamelar" y ha apuntado que esta "lejos de haberse detenido está siendo promovida por los vacíos que aquella moratoria dejó".

"Fue un error excluir el Cabanyal-Canyamelar y Ciutat Vella, cuya normativa específica está siendo desbordada", ha añadido Papi Robles. Asimismo, ha comentado que "en el pleno de diciembre" los miembros del ejecutivo "confirmaron su obstinación al rechazar la ampliación de la moratoria también a todos los pueblos del sur --de València-- que se han visto afectados por la dana y que ya están sufriendo movimientos por parte de inversores que han encontrado otra grieta para el negocio especulativo".

La portavoz de Compromís ha agregado que "esta modificación constituye la confesión de la incapacidad de Catalá para afrontar de manera clara y contundente el problema de la turistificación que los propios informes municipales ponen de manifiesto".

"UNA PRÓRROGA"

Robles ha avanzado que su grupo pedirá en el pleno de este martes "una prórroga de la moratoria por un año más, la ampliación de su objeto y la creación de una comisión informativa no permanente con la participación de todas las fuerzas políticas que pueda escuchar a todos los agentes sociales implicados para garantizar una normativa con vocación de consenso, estabilidad y permanencia por encima de los futuros cambios políticos que pueda vivir la ciudad".

Igualmente, Compromís busca "garantizar un entorno seguro que priorice el derecho a la vivienda del conjunto de los valencianos". "Debemos denunciar cómo, nuevamente, el gobierno municipal utiliza el despacho extraordinario para eludir el estudio y evaluación por parte de la oposición de un instrumento tan importante para la vida de la ciudadanía y la seguridad jurídica como son las normas urbanísticas y su proyección en el planeamiento", ha apostillado la edil.

"UN AÑO EN UN CAJÓN"

Desde el otro partido fuera del ejecutivo, el PSPV-PSOE, su portavoz, Borja Sanjuan, ha señalado que respecto a la suspensión de licencias para nuevos apartamentos turísticos en el Cabanyal-Canyamelar, que "el problema" es que el actual gobierno local tuvo "un año la moratoria en un cajón". "Le ha desbordado el problema y pese a estar ya en vigor han crecido un 30 por ciento en 2024. La ciudad donde más de España", ha apuntado.

Sanjuán ha manifestado que "el PP criticó en su día el PEC --el Plan Especial del Cabanyal-- por excesiva rigidez contra los usos hoteleros" y ha resaltado que "ahora lo que hace es no aplicarlo". "Y para evitar hablar de los apartamentos ilegales que hay en el barrio y sobre los que puede actuar con el Plan Especial sigue dando una patada hacia delante. De hecho, usa el dato de solicitudes y no de licencias porque sabe que no son legales", ha comentado.

El representante del grupo socialista ha considerado que "la única solución es adoptar ya una prohibición total de apartamentos turísticos nuevos y la caducidad de los existentes, como ha hecho Barcelona y Catalá se niega a hacer". Asimismo, ha indicado que la política de la alcaldesa con los apartamentos turísticos "es parecer que le preocupa, mientras se ocupa de que los especuladores sigan ganando dinero a costa de expulsar vecinos".