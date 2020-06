El Ayuntamiento de València suspende la Noche de San Juan por la Covid-19: "Es lo más prudente"

VALÈNCIA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València ha decidido suspender este año la celebración de la Noche de San Juan en las playas de la ciudad ante la pandemia de la Covid-19 y para evitar aglomeraciones, como ha anunciado este viernes el vicealcalde y portavoz del gobierno municipal, Sergi Campillo.

El edil ha explicado que esta medida se ha adoptado en la Comisión de Seguimiento de la Covid-19 que ha tenido lugar en el consistorio y ha destacado que es la opción "más prudente" ante la actual crisis sanitaria.

Campillo se ha pronunciado de este modo en la rueda de prensa posterior a dicha comisión y a la Junta de Gobierno Local celebrada también esta jornada, preguntado por este asunto. "Era lo más prudente este año", ha afirmado el concejal, teniendo en cuenta que se trata de "una celebración que podría ser masiva" y que "se han suspendido las Fallas, previstas para julio, y otras fiestas" de la ciudad.

"Para la ciudad de València tendría poca explicación que se permitiera una celebración que podría ser masiva cuando hace unas semanas decidimos suspender las Fallas previstas para julio --tras su aplazamiento inicial en marzo--. Lo más prudente para la ciudad era suspender" San Juan, ha expuesto Sergi Campillo.

Asimismo, el responsable municipal ha señalado que desde la Concejalía de Protección Ciudadana se trabaja en la preparación de "un dispositivo especial de Policía Local" para asegurar que no se produce por San Juan ninguna hoguera ni celebración en las playas de la capital valenciana.

Campillo ha agregado que a este operativo se sumará un "pequeño" dispositivo de limpieza previsto "por si hay algún despistado". La vigilancia se aplicará en todas las playas de València pero especialmente en las urbanas, en la zona norte, dado que en la zona sur está siempre prohibida la celebración de San Juan por encontrarse próximas o dentro del parque natural de La Albufera.

HORARIO

El vicealcalde ha agregado que "si la gente está en la playa dentro del horario permitido no habrá problema" la víspera y el día de San Juan y ha destacado que con la suspensión se pretende que "no hagan la hoguera" en la arena y que no alarguen "la estancia" en el litoral "toda la noche".

"Las playas ahora tiene un horario. Se han abierto para baño no las 24 horas como en periodo normal. Es necesario respetar el horario y no se permite la fiesta de San Juan", ha manifestado. "El Ayuntamiento ha decidido que no se puede hacer San Juan. El dispositivo de vigilancia lo comunicará en su momento el concejal de Protección Ciudadana --Aarón Cano--. Se está trabajando en este momento en él y no se puede avanzar", ha añadido Campillo.