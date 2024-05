Baldoví defiende su acuerdo con el PP sobre financiación: "Pacto con el demonio si es en beneficio de los valencianos"

VALÈNCIA, 16 May. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha defendido su acuerdo con el PP para sacar adelante (con el voto en contra de PSPV y Vox) una propuesta transaccionada que exige al Gobierno la implantación de un fondo de nivelación hasta que se reforme la financiación autonómica y que reconozca la deuda histórica. "Yo pacto con el demonio si es en beneficio de los cinco millones de valencianas y valencianos", ha manifestado.

El pleno de Les Corts ha aprobado este jueves la proposición no de ley (PNL) del PP, transaccionada con Compromís, para exigir al Gobierno la implantación de un fondo de nivelación hasta que se reforme la financiación autonómica.

Socialistas y Compromís presentaron enmiendas a esta propuesta: el PP descartó aceptar la del PSPV, sí incorporó la petición de la coalición valencianista de reconocer la deuda histórica acumulada por la infrafinanciación. Finalmente, se ha dado una inusual mayoría en Les Corts gracias a los 40 votos del PP y los 15 de Compromís.

Baldoví, que hoy también ha tendido la mano a Mazón para reunirse y tratar su propuesta de una Ley de Trato Justo, ha señalado que se ha reunido igualmente con la vicepresidenta, Susana Camarero, para dar curso a la Ley de Accesibilidad Universal, que estaba muy avanzada en la anterior legislatura pero no llegó a aprobarse, por lo que propondrán al PP que la aprueben.

"Es una ley que realmente es de todo un colectivo, del tercer sector", ha señalado y ha insistido en que está "muy consensuada". Para Baldoví, esto demuestra que en estas cuestiones "no miran colores".

El síndic ha dicho que Mazón le ha trasladado su intención de que se vote, aunque ha señalado que él es "como Santo Tomás": "Hasta que no lo vea, no me lo creeré".

"Somos una oposición útil, somos capaces de hacer una oposición contundente y en las dos intervenciones de hoy se ha visto: en la primera parte de la intervención hemos hecho una propuesta, la ley de Trato Justo, y en la segunda intervención de una propuesta al presidente le hemos dicho cómo está viviendo nuestro país, por lo tanto yo creo que se puede estar en misa y repicando", ha manifestado.

Baldoví también ha reconocido que el PP ha votado en contra del "engendro" de propuesta del Vox sobre la inmigración ilegal y delincuencia, y ha celebrado que los 'populares' hayan sabido "pararle los pies a la extrema derecha".

Preguntado sobre el voto en contra del PSPV-PSOE, Baldoví ha señlaado que tanto el PP como el PSPV repiten este "esquema" según gobiernan en Madrid. "Yo no lo he entendido, no lo he entendido porque ahora, en fin, era una PNL. Han podido votar, como han votado, a tres PNL a favor de la condonación de la deuda, por un nuevo sistema de financiación o por un fondo de nivelamiento".

Si embargo, ha expresado su deseo de que el PSPV acabe apoyando su ley. "Yo de habitual, soy un optimista, pero viendo el que ha votado el PSOE repetidamente en estas Corts, hombre, yo creo que sería una decepción para muchos valencianos ver que un representante de los valencianos está en contra de que se vote en Madrid". "A mí me daría un poco de vergüenza votar en contra de cosas que cinco millones de valencianos creen absolutamente justas y normales", ha añadido.